Braziliaan van 45 miljoen euro op voorstelling Real: “Hazard had ik als wallpaper op mijn gsm” ODBS

18 juni 2019

18u23

Bron: Marca 0 Real Madrid “Ik verwacht niet dat er zoveel fans zullen opdagen dan voor de presentatie van Hazard”, lachte Rodrygo, de volgende in het rijtje van Real-presentaties, voor hij deze middag het Bernabéu betrad. De eerste ontmoeting tussen de Braziliaanse flankaanvaller (18), waarvoor ‘de Koninklijke’ 45 miljoen euro neertelde bij Santos, en Hazard wordt sowieso een speciale. “Zijn foto prijkte als wallpaper op mijn gsm”, lachte Rodrygo.

De deal met Santos was vorig jaar al rond, maar Real besloot om het talent nog een jaartje te laten rijpen in zijn thuisland. Maar na een laatste seizoen waarin hij 17 goals maakte voor Santos, wacht La Liga. Om de socio’s zich terug met Real te verzoenen, kreeg ook hij na Jovic en Hazard een officiële en publieke presentatie. Afwachten of Zidane Rodrygo meteen in de basis dropt, want met onder andere ook Benzema, Jovic en Vinicius worden de plaatsjes duur in de aanval van Real. Maar zelfs als bankzitter wordt een jongensdroom werkelijkheid voor Rodrygo. Gevraagd naar het grootste idool uit zijn jeugdjaren, antwoordt hij immers meteen met veel enthousiasme Hazard. “Natuurlijk waren er, zoals voor iedere Braziliaan, Ronaldo en Roberto Carlos, maar Hazard is een speler die ik altijd gevolgd heb. Ik had zelfs een foto van hem als wallpaper op mijn gsm. En nu ga ik met hem samenspelen! Wat ik tegen hem ga zeggen als ik hem voor het eerst zie? Ik ga verdorie zenuwachtig zijn, maar dat gaat sowieso een geweldig moment zijn. Ik kan het me nauwelijks inbeelden.”

“En dan zijn er ook Benzema en Vinicius, nog twee fenomenen. Met Vinicius kan je me wel wat vergelijken. Ongeveer dezelfde leeftijd en ook door Real in Brazilië gehaald. Een actie maken, dribbelen en scoren, dat is mijn ding. (lacht) Zoals bij zoveel Brazilianen ja. Maar maak van mij zeker nog geen tweede Neymar. Bij Santos speelde ik meer links in de aanval, maar ook de rechterflank is geen probleem.” Rodrygo pakte ook uit met zijn kennis van het clubhymne van Real, dat hij voor de huiskrant Marca zelfs meteen zong. “In Brazilië heeft iedereen een favoriet Europees team en het mijne was Real Madrid. Elke keer de spelers het veld opkwamen, hoorde ik dat liedje en zo kende ik de tekst al snel uit het hoofd.”