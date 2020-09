Bocht van 180 graden? “Vader adviseert Lionel Messi om nog jaar langer bij Barcelona te blijven” YP/KTH

03 september 2020

13u42

Bron: Deportes Cuatro, Marca 0 FC Barcelona Het lijkt er almaar meer op dat de fans van FC Barcelona toch nog hoop mogen koesteren. Zo bevestigde vader Jorge Messi vanochtend aan een journaliste van het Spaanse nieuwsmedium Deportes Cuatro dat de optie op een verlengd verblijf van zijn Lionel bij Barça bestudeerd wordt. Meer nog: vader Messi zou zijn zoon zelfs adviseren om nog een jaar te blijven waar hij is.

Dag twee van het topoverleg vandaag tussen Jorge Messi, vader en zaakwaarnemer van Lionel, en Barcelona-voorzitter Josep Maria Bartomeu. Waar Messi senior gisteren voor het onderhoud, dat zowat anderhalf uur duurde, nog liet verstaan dat een verlengd verblijf van zijn zoon “moeilijk” lag, klinkt er vanmiddag toch al een heel ander verhaal. Toen hij aankwam op de club, werd hij opgewacht door Claudia Cebrián, journaliste bij Deportes Cuatro. “Bestuderen jullie de mogelijkheid dat Leo blijft en dan volgend jaar gratis vertrekt?”, vroeg ze, waarop vader Messi bevestigend “Sí” antwoordde. Op de vraag “hoe de vergadering van gisteren was verlopen”, riposteerde hij dan weer “zeer goed”.

En effectief: vader Messi zal straks praten met Lionel. Hij gaat hem adviseren om nog een jaar te blijven, Barcelona wil zijn contract (dat volgend jaar afloopt) dan weer met twee jaar verlengen. Manchester City, de Engelse grootmacht die in pole leek te liggen om de Argentijnse superster binnen te halen, heeft zich alvast voorbereid: Messi weet wat hij daar volgend jaar kan verdienen als hij zijn contract in Catalonië nog uitdoet. City kan en wil op dit moment geen waanzinnig bedrag - de afkoopsom in zijn contract bedraagt liefst 700 miljoen euro - betalen. Waardoor alles, een dikke week na de intussen beruchte burofax, erop wijst dat Messi nog (minstens) een jaar langer blijft waar hij is. Van een bocht van 180 graden gesproken.

