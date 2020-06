Bewogen weekend in Spanje: Xavi aast op wankele stoel Setién, Messi negeert T2, Zidane rekent zich nog niet rijk TLB/GVS

29 juni 2020

08u50 4 La Liga Een tumultueus weekend in La Liga. Terwijl de irritaties bij FC Barcelona ongekende hoogtes kent, wurmde Real Madrid zich in polepositie voor de landstitel. Zinédine Zidane spreekt van “zes finales”, maar zal toch vooral in het vuistje lachen bij zoveel hommeles 500 kilometer verderop. Als Lionel Messi zelfs al de assistent-coach begint te negeren. De verguisde Quique Setién stond erbij en keek ernaar, Xavi zit meer dan ooit in de wachtkamer. Een overzicht.

Hommeles bij Barça: Messi luistert niet naar T2

Heisa bij Barcelona in de laatste rechte lijn in de strijd om de titel. Door het dure puntenverlies bij Celta de Vigo staat Real Madrid twee punten los, maar vooral het gekibbel tijdens en na de match zindert na. Tijdens een drankpauze voerde Eder Sarabia, de assistent van Quique Setién, het woord. Enkel Ivan Rakitić leek nog enigszins te luisteren, de andere Catalanen hadden niet veel zin in de tactische uitleg. Gerard Piqué draaide zelfs het hoofd - een ontluisterend beeld.

Enkele tellen later zowaar nog schrijnender: Sarabia probeerde Lionel Messi persoonlijk aan te spreken, maar met een veelzeggende blik stapte de Argentijn doodleuk weg. Ook een tweede poging van de T2 om Messi raad te geven mislukte. En Setién? Die stond erbij en keek ernaar. “Een scène die aantoont dat het serieus scheef zit tussen de coaches en de zwaargewichten uit de kleedkamer”, schrijft Marca. Volgens datzelfde medium liepen de gemoederen ook na de wedstrijd in de catacomben hoog op. De spelersgroep stelde de tactiek openlijk in vraag.

Een spannende en nipte strijd wordt het sowieso. De kans is volgens mij groot dat de titelstrijd pas op de laatste speeldag beslist zal worden Zinédine Zidane

Tekenend: Luis Suárez, auteur van beide Barça-goals in Balaídos, haalde even daarvoor in een interview uit naar zijn coach: “Ik ben tevreden dat ik de ploeg kon helpen, maar ben vooral woedend en gefrustreerd dat we hier kostbare punten hebben laten liggen. Ik weet ook niet hoe het komt. De trainer is er toch niet voor niets? Het is aan hem om de situatie te analyseren.”

Rebeldía absoluta de Messi para con Sarabia. Imposible que Setién y compañía sigan despues de esta temporada en Barcelona.

Setién: “Late goal was domper, we hadden de match onder controle”

Setién zelf omschreef het puntenverlies als “een spijtige zaak”. De Spanjaard vond wel dat Barça de betere ploeg was en meer had verdiend. “Zeker in de eerste helft hadden we meer kansen dan Celta”, zei hij na de match. “Maar we hebben de kansen niet afgemaakt en zij verzilverden die momenten wel. Celta is een goeie ploeg. Hun late goal was een stevige domper, zeker omdat we de wedstrijd op dat moment onder controle hadden. En eigenlijk hadden we de kans om meer gevaar te creëren. Maar dat hebben we nagelaten.” Over de incidenten had Setién het niet.



Xavi staat te popelen

Setién heeft nog een contract tot 2022, maar de kans dat Barcelona na dit seizoen met hem verdergaat, lijkt door al het bovenstaande dus niet al te groot. Zwieren de poorten van Camp Nou deze zomer open voor Xavi Hernández? De oud-speler was afgelopen winter al in beeld, maar bedankte toen voor de job. Hij had geen zin om te depanneren. Als hij komt, dan vanaf de start van een nieuw seizoen én met mensen die hij vertrouwt. Xavi zou in zijn zog graag Carles Puyol als assistent meebrengen en van Jordi Cruijff de technische directeur maken. Voor Xavi zelf is het alvast een kwestie van tijd vooraleer hij als trainer aan de slag gaat bij de club van zijn hart, zo herhaalde hij gisteren nogmaals. “Ik ben een Barça-man. Mijn grootste droom is om er coach te worden en de club te loodsen naar de successen van weleer. In januari waren de omstandigheden niet ideaal om terug te keren, maar ik hoop dat ze nu terug aan mij zullen denken.”

Zidane verwacht spannende strijd: “Nog zes finales”

Real is nu alleen leider, maar speelde zelf ook matig op het veld van Espanyol. Zinédine Zidane bleef wel positief na de match en gooide met complimenten naar z’n spelers. “Ze moeten gefeliciteerd worden voor hun vele inspanningen. Espanyol was goéd.” ‘Zizou’ keek ook al even naar de toekomst. “Er wachten nu nog zes finales, zo moeten we die matchen benaderen. Want een spannende en nipte strijd wordt het sowieso. De kans is volgens mij groot dat de titelstrijd pas op de laatste speeldag beslist zal worden.”

Barça speelt nog topper, Real niet meer

Op zes speeldagen moet Barça dus een kloofje zien te dichten. Maar het programma dat Messi en co voorgeschoteld krijgen, oogt toch iets lastiger dan dat van Real. Barça speelt morgen immers de topper tegen Atletico, dat het goed doet sinds de herstart. Ook de derby tegen Espanyol zit er nog aan te komen voor de troepen van Setién. Real treft geen topploegen mee, al strijden drie van de zes tegenstanders wel nog voor Europees voetbal.

Kalender Real Madrid

- Getafe thuis (2/7, 22u)

- Athletic Bilbao uit (5/7, 14u)

- Alaves thuis (8/7)

- Granada uit (12/7)

- Villarreal thuis (15/7)

- Leganes uit (19/7)

Kalender FC Barcelona

- Atletico thuis (30/6, 22u)

- Villarreal uit (5/7, 22u)

- Espanyol thuis (8/7)

- Valladolid uit (12/7)

- Osasuna thuis (15/7)

- Alavés uit (19/7)

De covers van de Spaanse kranten

“Een genie reageert”, beschreef Marca de geweldige assist van Karim Benzema. De huiskrant van de Madrilenen spreekt ook over een “totale barst tussen de spelersgroep van Barcelona en coach Setién.”

“De hiel van de leider”, benadrukt ook AS de beslissende ingeving van Benzema. De krant zet eveneens de hoopvolle woorden van Piqué in de verf, die na de match vertelde dat er eensgezindheid moet komen en Barça moet blijven geloven in de titel.

“Geef niet op”, stelt El Mundo Deportivo - pro-Barça. Het benadrukt dat Barcelona een lekke band heeft, maar toch vooral moet vechten tot het bittere einde.

