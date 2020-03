Better safe than sorry: Eden Hazard laat hechtingen verwijderen in eigen huis na grote schoonmaak NVE

20 maart 2020

21u07

Bron: Marca 0 Primera Division Speciale omstandigheden vereisen speciale maatregelen. Eden Hazard revalideert volop van zijn blessure aan de enkel. Gisteren mocht de Belg thuis twee dokters van Real ontvangen. Vooraleer zij 30 hechtingen verwijderden uit zijn enkel, werd eerst de omgeving gedesinfecteerd.

Twee weken geleden werd Eden Hazard aan zijn rechterenkel geopereerd. Gisteren werden 30 hechtingen uit zijn enkel weggenomen. In tijden van corona geen evidente ingreep, maar bij Real lieten ze niets aan het toeval over.

De plek waar de ingreep plaatsvond, ten huize Hazard, werd voor de gelegenheid gedesinfecteerd alvorens de operatie kon plaatsvinden. Geen spectaculaire sterilisatie met mannen in witte pakken, maar wel de plek waar de ingreep zou plaatsvinden. Op die manier kon Hazard geen virus oplopen. Elke dag komen een dokter en een fysiotherapeut bij hem langs, beurtelings. Zij staan onze landgenoot bij in zijn revalidatie. Hazard heeft in principe nog meer dan anderhalve maand te gaan voordat hij terug speelklaar kan zijn.