Betrekt Zidane Eden Hazard in mogelijke titelparty Real Madrid? "Hij heeft geen pijn meer"

15 juli 2020

14u26

Bron: Marca 1 La Liga Hoogspanning bij ‘Los Blancos’. Na de indrukwekkende 27 op 27 kan Real Madrid mits winst tegen Villarreal donderdagavond La Liga op zijn naam schrijven. Zijn 34ste landstitel al, maar wel ‘slechts’ de derde in acht jaar. Met Eden Hazard? “Dat zullen jullie wel zien”, aldus Zidane op de persconferentie vanmiddag.

“Hazard moet volledig fit zijn om te spelen en dat is hij momenteel nog niet”, sprak Zidane na het nipt gewonnen uitduel maandag in Granada (1-2), waar Eden niet van de bank kwam. “De situatie is wat complex, maar ik hoop dat hij donderdag wel 100 procent is en hij de ploeg kan helpen.” Vandaag volgde een korte update van ZZ. Met positief nieuws. “Het gaat beter met Eden. Hij heeft geen pijn meer.”

Of het Hazard in de mogelijke titelmatch ook speelminuten oplevert, is nog maar de vraag. In een seizoen waarin Hazard in amper 15 competitieduels aan de bak kwam en bijna 200 dagen miste door blessureleed, zou zelfs maar een korte invalbeurt de pijn ietwat verzachten. Zodat Hazard zich toch enigszins betrokken voelt bij de titelparty. Met een positief gevoel richting 20/21. Want een voor hem persoonlijk dramatisch seizoen als dit, kan Eden zich als recordaankoop geen tweede keer veroorloven.

In theorie heeft Real voldoende aan 2 op 6 om de titel te pakken. Een puntje tegen Villarreal en een puntje zondag in Leganes. Zelfs als FC Barcelona dan 6 op 6 pakt tegen Osasuna thuis en Alaves uit, kan de Koninklijke vieren. Een scenario niet naar de zin van Zidane. “We tellen of rekenen niet, we willen gewoon morgen winnen. Ik voel me nog geen kampioen, alles is nog mogelijk.” Waarna hij Villarreal nog wat bewierookte als een ploeg die heel goed voetbal brengt.

Ook de toekomst van Modric, de laatste weken weer in grootse vorm, kwam ter sprake. De Kroaat is er 34 en heeft nog een contract tot volgend jaar. Toen Zidane er 34 was, hing hij de schoenen aan de haak. “Als hij zich ook volgend jaar nog goed voelt, zal Luka nog zeker willen doorgaan.”

