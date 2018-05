Benzema ziet Zidane graag bondscoach van Frankrijk worden: "Misschien tot weldra" Redactie

31 mei 2018

21u03

Bron: Belga 7 Primera Division Nu Zinédine Zidane aangekondigd heeft te vertrekken als trainer van Real Madrid, lijkt de weg voor de ex-middenvelder vrij om in de nabije toekomst bondscoach te worden van Frankrijk. Karim Benzema, die na verschillende schandalen sinds oktober 2015 niet meer opgeroepen is bij 'Les Bleus' en ook naast een selectie greep voor het WK in Rusland, ziet de komst van Zidane alvast zitten. "Misschien tot weldra", schreef de Real-aanvaller op Twitter.

Je n’avais pas eu le plaisir de jouer avec toi frérot mais j’ai eu l’immense honneur de t’avoir comme entraîneur alors je te remercie du fond du cœur pour tout ce que tu m’as transmis et apporté . Bonne continuation à toi et aux tiens et peut être à bientôt challah 😉💪🏼 #ZZ pic.twitter.com/RXAUAub53b Karim Benzema(@ Benzema) link

"Ik heb het plezier niet gekend om samen met jou te voetballen maar heb de immense eer gehad jou als trainer te hebben", tweette Benzema. "Ik dank je uit de grond van mijn hart voor alles wat je me hebt bijgebracht. Goede verderzetting en misschien tot binnenkort", waarna een knipogende smiley volgde.

Zidane kondigde eerder op de dag verrassend aan dat hij Real verlaat. De 45-jarige Fransman nam in januari 2016 over en leidde de Koninklijke onder meer naar drie eindzeges in de Champions League op rij. Over zijn toekomstplannen bleef Zidane wat op de oppervlakte, maar hij maakte er nooit een geheim van ooit de Franse nationale ploeg te willen coachen.

Voor Benzema, die de voorbije seizoenen bij Real nauw met Zidane samenwerkte, telt de laatste oproeping voor zijn land van oktober 2015. De spits is in Frankrijk na onder meer een affaire met een sextape uitgegroeid tot persona non grata en is door bondscoach Didier Deschamps niet geselecteerd voor het WK. De kans dat hij ooit terugkeert bij 'Les Bleus' lijkt miniem. "Benzema is verleden tijd", liet Noël Le Graët, voorzitter van de Franse voetbalbond FFF, recent optekenen.

Quel honneur d’avoir évolué sous les ordres d’un grand homme comme toi!!! Merci zizou Een foto die is geplaatst door null (@karimbenzema) op 31 mei 2018 om 16:36 CEST