Belangrijke stap in zijn herstel: "Eden Hazard ging joggen en traint met de bal"

30 april 2020

12u41

Bron: AS 4 La Liga Eden Hazard heeft een belangrijke stap gezet in zijn herstel. Het Spaanse ‘AS’ meldt dat hij enkele dagen geleden ging joggen en in zijn tuin dagelijks traint met de bal. Zo zal hij klaar geraken voor de herstart van La Liga. De keuze is dan aan Real-coach Zidane hoe hem te brengen.

Begin maart onderging de Rode Duivel in Dallas een operatie aan de enkel. Zeven weken later ziet hij licht aan het einde van de tunnel. AS weet dat Hazard enkele dagen geleden voor het eerste ging joggen en ook dagelijks samen met zijn kinderen in de tuin traint met de bal. Een belangrijke evolutie. Voordien kreeg Hazard thuis het bezoek van een fysiotherapeut van de club, die oefeningen met hem deed. Sinds het uitbreken van het coronavirus krijgt hij instructies via video.

La Liga hervat waarschijnlijk in juni, Hazard zal dan beschikbaar zijn. De keuze ligt vervolgens bij Real-trainer Zidane hoe en in welke mate hij zijn Galactico zal brengen zonder een gevaar te creëren dat het rugnummer 7 in de kwetsure kan hervallen.

Twee weken geleden was bondscoach Roberto Martínez al positief over Edens evolutie. “Hij recupereert goed”, klonk het in een gesprek met VTM Nieuws. “Eden kan bijna opnieuw lopen en er zijn geen complicaties. De ingreep verliep zoals het hoort, maar ook de weken nadien zijn belangrijk. En dat is allemaal positief. Eden zal sterker terugkomen, dat weet ik zeker.”

