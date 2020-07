Bartomeu weerlegt geruchten: “Messi zei me dat hij carrière afsluit bij Barça” GVS

06 juli 2020

09u03 0 FC Barcelona Naast de forse uithaal richting VAR en Real , kwam FC Barcelona-voorzitter Josep Maria Bartomeu ook met vrolijker nieuws voor de Barça-fan. “Lionel Messi heeft me gezegd dat hij zijn carrière afsluit bij ons.” Daarmee worden de geruchten weerlegd dat Messi volgende zomer weg wil.

"Messi heeft gezegd dat hij zijn voetballeven hier zal afsluiten", zei Bartomeu bij de Spaanse betaalzender Movistar, kort na de 4-1-overwinning van FC Barcelona bij Villarreal. "Ik ga de details verder niet prijsgeven omdat we nu focussen op de competitie en we met veel spelers in onderhandeling zijn. Maar Messi heeft verklaard hier te willen blijven, we kunnen dus nog langer van hem genieten."

De 33-jarige Messi tekende voor het laatst in 2017 een contract. Die verbintenis loopt volgend jaar af. Volgens radiozender Cadena Ser is hij het met veel zaken binnen de club niet eens en twijfelt hij ook over het niveau van de huidige ploeg. Het verschil met koploper Real Madrid bedraagt vier punten, met nog vier duels voor de boeg.

Lees ook:

Barcelona-voorzitter zag match van Real en windt er geen doekjes om: “VAR bevoordeelt altijd hetzelfde team”