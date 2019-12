Barcelona zet Alaves eenvoudig opzij, Messi maakt met pareltje 50ste goal van 2019 Redactie

21 december 2019

17u52

Bron: Eigen berichtgeving/ANP 1 Barcelona BAR BAR 4 einde 1 ALA ALA Deportivo Alavés Buitenlands voetbal Barcelona heeft eenvoudig de punten thuisgehouden tegen laagvlieger Alaves: 4-1. Lionel Messi maakte met een beauty zijn vijftigste doelpunt in het kalenderjaar 2019.

Antoine Griezmann opende nog voor het kwartier de score. Kort voor rust zorgde Arturo Vidal met een fraai schot voor de 2-0. Alavés kwam via Lucas Pérez na een klein uur terug in de wedstrijd. Via Messi en Luis Suárez (strafschop) stelde Barcelona de overwinning daarna veilig.

Voor Messi betekende was het zijn vijftigste treffer, voor Barcelona en het Argentijnse elftal, in 2019. In negen van de laatste tien jaar passeerde Messi de grens van vijftig doelpunten. Alleen in 2013 bleef hij op 45 treffers steken.

Barcelona heeft nu drie punten meer dan Real Madrid, dat het morgen opneemt tegen Athletic Bilbao.

Leo #Messi has scored at least 5️⃣0️⃣ goals (club & country) in 9 of the last 10 calendar years!



2010 6️⃣0️⃣

2011 5️⃣9️⃣

2012 9️⃣1️⃣ 🤯

2013 4️⃣5️⃣

2014 5️⃣8️⃣

2015 5️⃣2️⃣

2016 5️⃣9️⃣

2017 5️⃣4️⃣

2018 5️⃣1️⃣

2019 5️⃣0️⃣



🐐 pic.twitter.com/2bMEslMEro FC Barcelona(@ FCBarcelona) link

🇺🇾🤝🇫🇷 | Griezmann scoort op assist van Suarez! 🔥



1️⃣-0️⃣ #BarçaAlavés 🇪🇸 pic.twitter.com/jiGbRqF7du Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

GOAL | Lucas Perez geeft opnieuw hoop aan Alaves! 🤓



2️⃣-1️⃣ #BarçaAlavés 🇪🇸 pic.twitter.com/rgRvo0xuwN Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

GO-LA-ZO | Leo Messi met een parel van een doelpunt! 🐐🔥



3️⃣-1️⃣ #BarçaAlavés 🇪🇸 pic.twitter.com/RHCuGuSwzz Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

GOAL | Suarez pikt zijn doelpunt mee! 🤘



4️⃣-1️⃣ #BarçaAlavés 🇪🇸 pic.twitter.com/H4ahXTQdTh Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link