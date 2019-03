Barcelona wint tweede Clásico in 4 dagen dankzij lobje Rakitic en loopt 12 punten uit op Real Madrid ODBS

02 maart 2019

22u35 3 Real Madrid RMA RMA 0 einde 1 BAR BAR Barcelona Primera Division Real in rouw. Voor de tweede keer in vier dagen heeft FC Barcelona gewonnen in het hol van de leeuw: ongezien. Een lobbal van Rakitic was goed om Real de uppercut, zijn achtste competitieverlies, toe te dienen. Courtois geklopt. Nadien moest de Clásico het vooral hebben van een opstootje tussen Ramos en Messi. Het verschil tussen de twee rivalen bedraagt nu al 12 punten. In Camp Nou mogen ze een plaatsje vrijmaken voor een 26ste landstitel.

Deze Clásico werd een blauwdruk van die van eerder deze week. Real hartstochtelijk de aanval in, maar zonder vernuft voor goal. Bale mocht ditmaal starten, maar toonde alleen dat hij hopeloos uit vorm is. Benzema liet nog maar eens zien dat hij geen killer is en Vinicius dat ie op zijn 18de eindproduct ontbeert. Dan doet Barça het een pak koeler: Courtois zag eerst een lobje van Messi nog naast gaan en ook Rakitic schepte de bal over hem. Ditmaal wel met succes, goed voor de enige goal van de avond. Mooier wordt het voor de fans van de blaugrana niet: Real twee keer in één week vernederen in het Bernabéu. Alleen de ultieme doodsteek ontbrak. In minuut 92 leek Messi voor dat orgelpunt te zorgen, maar hij zag zijn plaatsbal nipt naast gaan. Dat bleef Real zich dan toch bespaard.

GOAL | Rakitic opent de score met een subtiel lobje! 😍



🇪🇸 #ElClasico 0⃣-1⃣ pic.twitter.com/SbzbOVSaqM Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Maar zo werd het toch weer vooral een frustrerende avond voor Real. Ook voor Courtois, die zich nooit echt kon onderscheiden. Koud gepakt door de klasse van Rakitic bij de tegengoal, goed plat op een schot van Suarez snel daarna. Goed opgesteld ook toen hij de Uruguayaan alleen op zijn goal zag afgaan. Maar daarna zag hij vooral gevaarlijke Barça-pogingen naast zoeven. Bij Sergio Ramos kookte het potje al snel over. Eerst liet hij het voetje hangen om Messi ten val te brengen, vlak voor de pauze trakteerde hij ‘de Vlo’ op een elleboog. Toen die verhaal ging halen, stonden ze hoofd tegen hoofd bij het rustsignaal. De kapitein ontsnapte aan een 26ste rode kaart in het shirt van Real.

💥 | Op slag van rust raken de gemoederen verhit: Ramos gaat in de clinch met Messi! 🔥



🇪🇸 #ElClasico 0⃣-1⃣ pic.twitter.com/86fChtKNXo Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Het pleit voor Real dat ze nog tot in blessuretijd aanspraak konden maken op een niet eens onverdiende gelijkmaker, maar de ruimte die Barcelona geregeld liet, werd nooit goed uitgespeeld. Of de laatste pass ontbrak, of er werd gehaast op doel getrapt, of Lenglet en vooral Piqué werkten weg. Werden die laatste twee toch gepasseerd, kon Barça altijd rekenen op Ter Stegen. In jaar één na Ronaldo, zonder hem vervangen te hebben en in een seizoen waarin het bovendien nog zijn trainer snel ontsloeg, wordt het ietwat logischerwijs niets voor ‘Los Blancos’. Tenzij ze in de Champions League voor een nieuw huzarenstukje zorgen.

Een ander verhaal in Barcelona, nog altijd perfect op koers voor een befaamde treble. Vierklapper zelfs, de Spaanse Supercup erbij geteld. En dat zonder groots voetbal te brengen. Want om ook de Champions League te winnen, moet het beter. Dat dit tegen Real niet eens hoefde, maakt het des te pijnlijker voor een ‘Koninklijke’ op zoek. Maar de landstitel, die is zo goed als binnen voor Barça. Als Atlético zondag wint bij Sociedad, komt het tot op 7 punten.