Barcelona wint tweede Clásico in 4 dagen dankzij lobje Rakitic en loopt 12 punten uit op Real Madrid ODBS

02 maart 2019

22u35 3 Real Madrid RMA RMA 0 einde 1 BAR BAR Barcelona Primera Division Real in rouw. Voor de tweede keer in vier dagen heeft FC Barcelona gewonnen in het Bernabéu: ongezien. Een lobbal van Rakitic was goed om Real de uppercut, zijn achtste competitieverlies, toe te dienen. Courtois geklopt. Nadien moest de Clásico het vooral hebben van een opstootje tussen Ramos en Messi. Het verschil tussen de twee rivalen bedraagt nu al 12 punten. In Camp Nou mogen ze een plaatsje vrijmaken voor een 26ste landstitel.

Deze Clásico werd een blauwdruk van die van eerder deze week. Real hartstochtelijk de aanval in, maar zonder vernuft voor goal. Bale mocht ditmaal starten, maar toonde alleen dat hij hopeloos uit vorm is. Benzema liet nog maar eens zien dat hij geen killer is en Vinicius dat ie op zijn 18de eindproduct ontbeert. Dan doet Barça het een pak koeler: Courtois zag eerst een lobje van Messi nog naast gaan en ook Rakitic schepte de bal over hem. Ditmaal wel met succes, goed voor de enige goal van de avond. (dadelijk meer)

