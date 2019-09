Barcelona wint nipt van Villarreal, Messi “uit voorzorg” gewisseld tijdens rust Redactie

24 september 2019

22u54 0 Barcelona BAR BAR 2 einde 1 VIL VIL Villarreal CF La Liga Overtuigen lukte niet, winnen wel. FC Barcelona heeft het in eigen huis met 2-1 gehaald van Villarreal. Lionel Messi stond voor het eerst aan de aftrap na zijn kuitblessure, maar moest tijdens de rust geblesseerd binnen blijven. Griezmann en Arthur zorgden voor de snelle dubbele voorsprong. Santi Cazorla zette de 2-1-eindstand op het bord.

Lionel Messi moést en zou zijn team na een magere 7 op 15 weer naar succes moeten leiden. En dat lukte ook snel. Na amper zes minuten kopte Griezmann een hoekschop van zijn Argentijnse aanvoerder tegen de netten. Pefecte start voor de thuisploeg in het ‘jarige’ Camp Nou - het stadion werd exact 62 jaar geleden ingehuldigd.

Zonder echt door te duwen kwam Barça op het kwartier ook op 2-0. Arthur Melo haalde vanop ruim 25 uit. Zijn pegel belandde in de linkerbovenhoek. Villareal-doelman Asenjo was kansloos. De Blaugrana nam wat gas terug en leek met die dubbele voorsprong te gaan rusten. Maar dat was buiten Santi Cazorla gerekend. Met een zwiepend afstandsschot verschalkte hij Ter Stegen: 2-1 op slag van rust. Barça ging met een slecht gevoel de kleedkamer in.

En zo kwam de thuisploeg ook terug op het veld, want de Spaanse kampioen moest het doen zonder Lionel Messi. Nadat hij enkele tikken incasseerde, moest hij in de eerste helft verzorging krijgen voor last aan de dij. Hij beet nog even door, maar kon dus niet verder. Opdoffer.

Na de pauze lag het tempo in de wedstrijd hoger. Aanvankelijk zonder veel dreiging. ‘t Was wachten tot de nieuwe ‘wonderboy’ Ansu Fati zijn opwachting maken. Hij zorgde voor meer schwung in de thuisploeg en liet weer mooie dingen zien. De youngster knalde in het slot net naast. Doelpunten kregen we niet meer te zien in Camp Nou. Barcelona won met 2-1 en pakt 10 op 18.

“Messi uit voorzorg gewisseld”

Achteraf kwam trainer Ernesto Valverde terug op de beslissing om Messi te wisselen. “Maar het is niets erg, ik heb hem gewoon uit voorzorg gewisseld. Hij voelde een klein beetje hinder aan de adductoren en omdat hij net terugkomt uit blessure, wilden we geen enkel risico lopen. Meer is er niet aan de hand, maar als er iets met Messi gebeurt, lijkt de wereld natuurlijk altijd een beetje stil te staan.”

De doelpunten:

GOAAL I Daar heb je al meteen het eerste doelpunt! 💥



1️⃣- 0️⃣ #BarçaVillarreal 🇪🇸 pic.twitter.com/RSQeCYS0TC Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOAAL I Wat een HEERLIJKE goal van Arthur! 😱



2️⃣- 0️⃣ #BarcaVillarreal 🇪🇸 pic.twitter.com/fL5WvZR1QJ Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOAL I Santi Cazorla redt de eer voor Villarreal! 😍



2️⃣- 1️⃣ #BarcaVillarreal 🇪🇸 pic.twitter.com/nChX8nuZuk Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link