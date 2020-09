Barcelona wint eerste oefenpot met aanvoerder Messi tussen de lijnen Redactie

12 september 2020

21u13 0 Barcelona Lionel Messi (33) leek even voor dé transerbom van de laatste jaren te zorgen door zijn vertrekwens bij FC Barcelona kenbaar te maken. Manchester City lag op de loer, maar Messi besloot dan toch - al dan niet tegen z'n zin - in Catalonië te blijven. Daar zal de Argentijn ook volgend seizoen de aanvoerdersband dragen. Deze avond kwam hij meteen in actie tijdens het eerste oefenduel van de Blaugrana, die Gimnastic Tarragona opzij zetten met 3-1.

Koeman liet zaterdag vrijwel al zijn spelers 45 minuten voetballen. In de eerste helft verschenen naast Messi onder meer Gerard Piqué, Sergio Busquets, Antoine Griezmann en Ousmane Dembélé op het veld. Door doelpunten van de Franse aanvallers Griezmann en Dembélé stond het bij de rust 2-1.

In de tweede helft kwamen onder meer Frenkie de Jong en Philippe Coutinho in de ploeg. Coutinho, terug in Catalonië na een jaar op huurbasis bij Bayern München, tekende uit een strafschop voor de 3-1.

Barcelona oefent komende week ook tegen Girona. De Blaugrana start de Spaanse competitie op 27 september in Camp Nou tegen Villarreal.

