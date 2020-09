Barcelona-voorzitter nóg meer in de problemen? “Bartomeu beschuldigd van corruptie” ABD

04 september 2020

00u01

Bron: El Mundo 2 La Liga Het wordt almaar warmer onder de stoel van Josep Maria Bartomeu. De voorzitter van FC Barcelona is door de Catalaanse politie beschuldigd van corruptie. Dat meldt de Spaanse krant El Mundo.

De Catalaanse politie zou een rapport overgemaakt hebben aan de rechter waaruit blijkt dat Bartomeu schuldig is aan corruptie. Ze verwijzen naar ‘Barçagate’, dat in februari losbarstte. Toen raakte bekend dat Bartomeu een PR-bedrijf - ‘I3 Ventures’ - inhuurde om zijn eigen naam te zuiveren. Er zou toen een campagne gestart zijn om Bartomeu positief in het nieuws te laten komen én om enkele kritische partijen in een negatief daglicht te stellen. Zo zouden onder anderen Lionel Messi, Pep Guardiola, Gerard Pique en zelfs Carles Puigdemont zijn aangevallen op sociale media. Prijskaartje van heel die campagne: één miljoen euro, een ongewoon hoog bedrag. Er zouden ook gebruikelijke procedures, waaronder controles van de Catalaanse staat, omzeild zijn. De club Barcelona ontkende die berichtgeving toen, maar de speurders maken nu wel degelijk gewag van gesjoemel. Bartomeu wordt beschuldigd van ‘oneerlijk bestuur’. Het dossier zou bij de onderzoeksrechter liggen, die moet beslissen wat er vervolgens zal gebeuren.

Deze zaak zet Bartomeu nóg meer onder druk. De Barcelona-aanhang schreeuwt al weken om zijn ontslag, zeker nu Lionel Messi ermee dreigt de club te verlaten.

