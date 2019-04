Barçelona-voorzitter gaat rond de tafel met Messi: "Lionel moet z’n hele leven bij Barça blijven, ook in een andere rol” GVS

05 april 2019

12u30

Bron: ESPN 2 La Liga 31 jaar is hij intussen, maar hotter dan ooit. Lionel Messi heeft nog een contract tot 2021, maar de Catalaanse grootmacht wil eerstdaags rond de tafel om haar sterspeler langer aan zich binden. Dat verklaarde voorzitter Josep Maria Bartomeu in een interview met ESPN.

“We zullen de komende dagen samenzitten om zijn contract met nog enkele jaren te verlengen”, onthult Bartomeu bij ESPN. “We moeten er alles aandoen om hem een hele lange carrière te schenken. Zo kunnen we van hem blijven genieten. Lionel heeft grenzen verlegd en iedereen bewondert hem nu. Hij wordt zelfs in uitmatchen bejubeld door rivaliserende fans. Op dit moment maakt hij nog steeds elke wedstrijd op fenomenale wijze het verschil en is hij simpelweg de beste speler ter wereld.”

Voor Messi is een relatie met een club essentieel. Het draait bij hem om meer dan wat hij laat zien op het veld Barcelona-voorzitter Bartomeu

Bartomeu vreest dan ook geen kapers op de kust. “Voor Messi is een relatie met een club essentieel. Het draait bij hem om meer dan enkel wat hij laat zien op het veld. Ik vergelijk hem met Pelé, die ook bijna z’n hele loopbaan voor Santos speelde. Wij willen dat Messi voor altijd bij Barça blijft. Tot aan zijn voetbalpensioen, maar ook daarna in een andere rol.”

La Masía

Want het sprookje óp de grasmat kan niet eeuwig duren. “Messi heeft alles in en rond Barça veranderd. Maar Messi kent zijn lichaam tot in de puntjes en wanneer hij voelt dat hij niet meer kan brengen wat hij wil, zal hij er de brui aan geven. We bereiden ons daar op voor. Via goeie beleggingen maar ook door het nemen van een risicootje. Daarom was en is het belangrijk om jonge spelers aan te trekken. Lenglet, Dembele, Arthur, De Jong. Zij moeten het doen wanneer Messi ophoudt. En we rekenen uiteraard ook op de eigen producten uit ‘La Masía.’”

Sinds Messi in 2004 voor de hoofdmacht van de Blaugrana uitkomt, beleeft de huidige leider in La Liga de meest succesvolle periode uit haar geschiedenis. Het werd negen keer kampioen en greep viermaal de Champions League. De individuele records van de grootmeester zijn bovendien niet op twee handen te tellen.