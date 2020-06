Barcelona staat dicht bij contractverlenging Messi: “Gesprekken lopen in goede verstandhouding” DMM

21 juni 2020

13u00

Bron: Marca 1 La Liga Barcelona en Lionel Messi (32) staan dicht bij een contractverlenging. De Spaanse topclub en de Argentijnse voetbalgod bevestigen bij Marca dat de gesprekken in goede verstandhouding verlopen. Wellicht tekent Messi binnen afzienbare tijd bij tot de zomer van 2023.

Oef. Een langgerekte zucht begin deze maand. Niet dat ze in Catalonië voor een écht vertrek vreesden, maar volgens de geruchtenmolen zou een clausule in het contract van Lionel Messi verlopen zijn die stipuleerde dat de Argentijn voor deze zomer gratis kon vertrekken. De optie in het contract is intussen verlopen en dus heeft FC Barcelona de gesprekken opgestart om het in 2021 aflopende contract van zijn sterspeler te verlengen.

Aan tafel zitten Josep Maria Bartomeu en vader Jorge Messi. De twee zouden al de grote lijnen in het contract overeen gekomen zijn. Bedoeling zou zijn dat Messi verlengt tot 2023, met de optie om het contract elk jaar te kunnen opzeggen. Belangrijk voor de Argentijn en zijn entourage, Messi wil niet aan een contract gebonden zijn. Hij wil ook elk jaar evalueren of hij fysiek en mentaal nog fit genoeg is om voor Barcelona te blijven voetballen.

Naast de exitclausule zou ook het loon van Messi hetzelfde blijven in z'n nieuw contract. De aanvaller heeft nu een gegarandeerd loon van 40 miljoen euro (zonder bonussen) bij de Catalanen. Bij een vernieuwd contract blijft dat hetzelfde. Op enkele punten en komma’s na zou de deal rond zijn. Verder onderhandelt Barcelona ook met Marc-André Ter Stegen over een contractverlenging.



Frenkie de Jong (FC Barcelona) sukkelt met spier in rechterkuit

Barcelona laat ook weten dat Frenkie de Jong een blessure heeft opgelopen aan de soleus (of scholspier) van het rechterbeen. Dat blijkt uit medisch onderzoek. De Nederlander miste vrijdag al de topper tegen Sevilla door pijn aan de kuit. Uit nieuwe onderzoeken blijkt dat de soleus (een spier in de kuit) hem parten speelt. Of de middenvelder dinsdag kan aantreden tegen Athletic Club, is heel onzeker. De Jong miste dit seizoen nog maar drie competitieduels van Barça, dat zondagavond aan de kop van La Liga kan worden bijgebeend door Real Madrid.