Barcelona redt de eer met forfaitzege tegen futloos Alavés, Messi wijst de weg met twee goals en assist Redactie

19 juli 2020

17u30 2 Deportivo Alavés ALA ALA 0 einde 5 BAR BAR Barcelona La Liga La Liga zit erop voor Barcelona. Messi en co haalden na de kater eerder op de week ouderwets uit tegen een futloos Alavés. De Catalanen haalden het met 0-5. Messi was de beste man op het veld en liet twee goals en een assist optekenen.

“Er moet dringend iets veranderen, als we de Champions League nog willen winnen.” Neen, Lionel Messi was niet bepaald ‘amused’ toen Real eerder op de week de titel binnenhaalde ten koste van zijn Barcelona. De Catalanen gingen zelf de boot in tegen Osasuna en dat kon de Argentijn maar moeilijk smaken.

Of het aan zijn woorden lag of aan de futloze indruk die de tegenstand maakte, weten we niet. Feit is dat Barcelona tegen Alavés de zorgen van zich afspeelde. Na een kwartier mochten we zowaar al drie ballen op het doelhout noteren vanwege Messi en co. Dat heet vrank en vrij starten.

Messi zelf nam het voortouw. Met een subtiel voorzetje bediende hij Ansu Fati. Het jonge talent stormde de opener in één tijd binnen. Tien minuten later weer de Argentijn in combinatie met één van de mannen waarop Barça de toekomst moet bouwen. Puig legde knap opzij, het nummer tien deed de rest.

Veel deed het er allemaal niet toe. Alavés had niets om voor te spelen, Barcelona enkel de eer van Messi. Maatje Suárez en Nelson Semedo dikten voor het uur aan tot 0-4. De dondergezichten eerder op de week maakten dan toch plaats voor een glimlach.

Met zijn 25ste van het seizoen legde Messi de 0-5-eindstand vast. Zonder mirakels mag hij daardoor ook opnieuw een topschutterstitel vieren in Spanje. Het moet al lelijk lopen wil Karim Benzema er vanavond vijf tegen de touwen duwen. Op naar de Champions League. We zien het Messi zo denken.

VIDEO: Fati opent de score op aangeven van Messi

VIDEO: Messi scoort z’n 24ste van het seizoen

VIDEO: Suarez tekent voor 0-3 na vintage aanval Barcelona

VIDEO: Semedo schiet de 0-4 binnen na assist Puig

VIDEO: Messi zet de forfaitscore op het bord met zijn 25ste van het seizoen



