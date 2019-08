Barcelona na spektakelstuk voorbij Betis, Griezmann scoort twee keer YP

25 augustus 2019

22u52 1 Barcelona BAR BAR 5 einde 2 BET BET Real Betis Primera Division Barcelona heeft zijn eerste competitiezege beet. Na de uitschuiver bij Bilbao vorige week maakte de Blaugrana vanavond geen fout: 5-2 tegen Betis Sevilla.

Geen Lionel Messi, noch Luis Suarez bij Barcelona. Zij zaten broederlijk naast elkaar op de tribune en zagen hoe hun team, vollédig tegen de gang van het spel in, op achterstand kwam. Rafinha wachtte af op een pass van Busquets door het centrum, waarna het via Canales snel tot bij Fekir ging. De Fransman aarzelde niet en nam een kansloze Ter Stegen te grazen met een gekruist schot. Maar van paniek was eigenlijk nooit sprake. Ook voor die verrassende opener was de thuisploeg al heer en meester, maar het duurde wel tot kort voor de rust vooraleer de bordjes in evenwicht hingen. Bij gebrek aan de twee andere steraanvallers was het Antoine Griezmann die opstond: hij liep slim weg in de rug van Bartra (ex-Barcelona) en de 1-1 was een feit.

Meteen na de pauze rekende de Blaugrana helemáál af met een pover Betis – dat met Fekir, Canales en andere Tello’s nochtans heel wat leuke voetballers in de gelederen heeft. Eerst borstelde Griezmann zijn tweede voorbij Dani Martin, via Carles Perez en Jordi Alba stond het op het uur al 4-1. Die eerste maakte zo zin eerste goal in de hoofdmacht van Barça, de laatste punterde raak na een prima assist van Busquets. De ingevallen Vidal joeg de bal in het slot nog in de bovenhoek op aangeven van Griezmann, maar het slotakkoord was voor Loren met een fantastische afstandsknal. Zo is Barça van die vervelende nul af, de groen-witten uit Sevilla blijven puntenloos achter.

