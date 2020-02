Barcelona met veel moeite voorbij Getafe, briljante ingeving Messi maakt het verschil Redactie

15 februari 2020

18u00 0 Barcelona BAR BAR 2 einde 1 GET GET Getafe CF La Liga Buigen maar niet breken. Dat deed FC Barcelona in de onverwachte topper tegen Getafe. Dankzij een briljante assist van Messi trok de ploeg van Sétien het laken naar zich toe. Barcelona won met 2-1 en voert zo de druk op leider Real Madrid dat morgen speelt tegen Celta Vigo.

Getafe stond verrassend derde in La Liga. De thuisploeg was dus gewaarschuwd. Toch was het de ploeg van José Bordalás dat het best aan de partij begon. Na tien minuten had Molina de 0-1 aan de voet. De Spanjaard mikte de bal echter in het zijnet. Even later kwam Getafe opnieuw piepen. Nyom bracht de Madrilenen op voorsprong. Of dat dacht hij, want de VAR keurde zijn doelpunt terecht af.

Na het halfuur zorgde Barcelona eens voor gevaar. En het was meteen prijs voor Antoine Griezmann. De felicitaties gingen vooral naar Lionel Messi voor zijn weergaloze assists. Een koude douche voor de bezoekers.

TIKI-TAKA | Prachtige assist van Messi en Griezmann scoort! :drooling_face:#BarçaGetafe pic.twitter.com/Onwq7f5AQv Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

Niet veel later was Barcelona daar opnieuw. Dit keer was het rechtsback Sergi Roberto die Soria verschalkte. Messi en co. gingen met een geruststellende 2-0-tussenstand de kleedkamer in.

:astonished: | Wat een mirakelsave van Ter Stegen! :facepunch:#BarçaGetafe pic.twitter.com/IQklkbDJvm Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

Na de rust leek de wedstrijd dood te bloeden. Getafe zag af in het Camp Nou. Tot twee keer toe liet Griezmann de 3-0 liggen. En dan weet je dat de bal aan de overkant wel eens goed zou kunnen vallen. Ángel Rodríguez zette rond minuut 72 de 2-1 op het bord. Met nog een kwartier te gaan, zette Getafe alles op alles. Ze kregen nog een paar kansen, maar scoren lukte niet.

Een levensbelangrijke driepunter voor Barcelona. Ze verhogen zo de druk op leider Real Madrid. De Koninklijke speelt morgen tegen Celta De Vigo. Binnen twee weken ontmoeten de twee zwaargewichten elkaar in de Clasico.