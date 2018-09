Barcelona komt met de schrik vrij bij Real Sociedad, Vermaelen zat voor het eerst weer in wedstrijdselectie DMM

15 september 2018

18u13 1 Real Sociedad RSO RSO 1 einde 2 BAR BAR Barcelona Primera Division Drie punten bij op het conto van Barcelona in de Spaanse Primera Division. De Catalanen wonnen enigszins gevleid op het veld van Real Sociedad met 2-1.

Een primeur in het Baskenland, want Real Sociedad speelde voor het eerste weer in haar vernieuwde thuisbasis Anoeta. De thuisploeg zette dat debuut luister bij met een verrassende voorsprong tegen Messi en co. Elustondo zorgde na twaalf minuten voor het eerste doelpunt.

Barcelona had geen sluitend antwoord op het spel van Sociedad. De ploeg van coach Ernesto Valverde kwam halverwege de tweede helft zelfs nog goed weg toen Oyarzabal de wenkende 2-0 niet kon afwerken. Plots was daar dan toch het antwoord van de competitieleider. Suarez en Dembélé keerden de situatie in drie dolle minuten helemaal om. 12 op 12 voor Barcelona, maar vooral net geen stunt voor Sociedad. Thomas Vermaelen stond overigens voor het eerst dit seizoen op het wedstrijdblad . Hij zat de hele wedstrijd op bank.

