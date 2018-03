Barcelona in de ban van drie discutabele fases na "onzichtbare strafschop" waarin ook Vermaelen een rol speelde Mike De Beck

02 maart 2018

12u53 9 Primera Division Duur puntenverlies voor Barcelona gisterenavond. Door het 1-1-gelijkspel bij laagvlieger Las Palmas nadert Atlético Madrid in La Liga nu op vijf punten van de leider. In Barcelona gaat vandaag maar één naam over de tongen. Niet die van Lionel Messi, wel van scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz. "Mateu Lahoz berooft Catalanen van twee punten", titelde Sport.

📰 In Catalonië praten ze na #LasPalmasBarça maar over één ding: de scheidsrechter! 🤔 pic.twitter.com/3PFWBVhryl Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Fase 1: doelman Las Palmas begaat hands buiten de zestien

In de 45ste minuut ging Luis Suarez met lange halen achter een diepe bal aan, maar doelman Leandro Chichizola was wel bij de pinken. Het sluitstuk van Las Palmas anticipeerde goed op de diepe bal en leek met een tackle het leer te kunnen ontzetten. Wat de doelman echter niet had verwacht, was dat hij het leer ook met de hand beroerde. Suarez claimde vrijwel meteen een handsbal. Scheidsrechter Lahoz had het echter niet in de smiezen en floot de eerste helft ook meteen af. Ernesto Valverde bleef verbolgen achter nadat doelman Chichizola dus weg kwam zonder een kaart.

Hoe kan de scheidsrechter dit niet gezien hebben? Duidelijk handspel van doelman Chichizola blijft onbestraft! 😱🙈#LasPalmasBarça 0️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/tpDFCtmGuq Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Fase 2: Lahoz fluit een strafschop voor Las Palmas ondanks duwfout (?) op Vermaelen

Beide ploegen stonden nog maar net weer op het veld wanneer het bijzonder warm werd voor het doel van Ter Stegen. Matias Aguirregaray kopte een hoekschop al vallend tegen de staak. Op die paar seconden gebeurde er enorm veel in de zestien. Zo hield Sergi Roberto Aguirregaray wel vast en raakte Lucas Digne het leer ook met de hand. Of het vrijwillig was, is dan weer een ander verhaal. Saillant detail: op diezelfde hoekschop werd Thomas Vermaelen tegen de grond gewerkt. Iets wat scheidsrechter Lahoz dan weer niet in de gaten had. Het was trouwens de eerste strafschop die Barcelona in La Liga tegen kreeg sinds 14 februari 2016.

"We weten niet waarom de scheidsrechter floot", vertelde Barça-trainer Ernesto Valverde nadien. "Niemand weet het in de kleedkamer. In die fase weten we niet waarom hij floot. Het is onverklaarbaar. Het was een onzichtbare strafschop."

GOAL! Las Palmas komt langszij na een discutabele strafschop, netjes omgezet door Calleri! 🤔#LasPalmasBarça 1️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/PyryBioQST Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Fase 3: geen strafschop voor Barcelona na vermeende handsbal

Rond de 69ste minuut kregen we opnieuw een discutabele fase te zien. Ivan Rakitic, die mocht invallen en zo zijn 200ste wedstrijd voor Barcelona speelde, kopte in de zestienmeter van Las Palmas het leer achteruit. Een speler van de thuisploeg leek daarbij de bal te beroeren met de bovenarm. Al gebaarde die zelf dat het de schouder was. Geen strafschop dus voor Barcelona.

