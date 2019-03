Barcelona heeft geen grootse namiddag nodig om Espanyol te kloppen, Messi neemt de goals voor z’n rekening Redactie

30 maart 2019

18u10 0 Barcelona BAR BAR 2 einde 0 ESP ESP Espanyol Primera Division Freewheelend won FC Barcelona de stadsderby van Espanyol. 2-0. Zonder groots te voetballen zorgde Lionel Messi voor beide doelpunten.

Eerst schoot hij raak vanop een vrije trap. Espanyol-verdediger Víctor Sánchez raakte de bal nog met zijn hoofd, waardoor doelman Diego López kansloos was. In de slotminuten rondde de Argentijn goed voorbereidend werk van Malcolm af. Zo staan de Catalanen alweer een stapje dichter bij de titel in La Liga. Barça telt dertien punten meer dan eerste achtervolger Atlético Madrid, dat straks nog aantreedt.

🎯 | Vrijschop voor Messi. Doelpunt Messi! 🤷‍♂️



🇪🇸 #BarçaEspanyol 1️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/vZCFK1KuVx Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOAL | Tweede goal voor Messi, zijn 31ste (!) van het seizoen in @LaLiga! 👽



🇪🇸 #BarçaEspanyol 2️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/fYu9KYNdqY Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link