Barcelona boekt op veld van Getafe eerste uitzege van het seizoen

28 september 2019

18u07

Bron: Belga 0 Getafe CF GET GET 0 einde 2 BAR BAR Barcelona Primera Division FC Barcelona heeft op de zevende speeldag in La Liga pas haar eerste uitmatch van het seizoen kunnen winnen. In Getafe wonnen de Blaugrana met 0-2.

Na een pass van doelman Marc-André ter Stegen opende Luis Suárez in de 41ste minuut de score. Voor de Uruguayaan was het zijn derde doelpunt in de competitie. Kort na de pauze zorgde Junior Firpo voor de tweede treffer.

Barcelona eindigde het duel met tien man na een rode kaart (twee keer geel) voor de Franse verdediger Clément Lenglet. Lionel Messi en Ousmane Dembélé deden wegens blessures niet mee bij Barça, dat eerder dit seizoen niet wist te winnen bij Athletic Bilbao (1-0), Osasuna (2-2) en Granada (2-0). In de stand zijn de Catalanen desondanks voorlopig tweede, op één punt van leider Real Madrid dat later vanavond de Madrileense derby bij Atlético afwerkt.

In de Champions League neemt FC Barcelona het woensdag op tegen het Internazionale van Romelu Lukaku. Het eerste groepsduel speelden de Spanjaarden gelijk bij Borussia Dortmund (0-0).