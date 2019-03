Barcelona bibbert even, maar neemt toch de maat van laagvlieger Vallecano Redactie

09 maart 2019

20u28

Bron: ANP 0 Barcelona BAR BAR 3 einde 1 RAY RAY Rayo Vallecano

FC Barcelona heeft enkele dagen voor de return tegen Olympique Lyon in de Champions League vertrouwen opgedaan. In eigen huis werd Rayo Vallecano met 3-1 verslagen, ook al kwamen de bezoekers uit Madrid eerst nog wel op voorsprong. Gerárd Piqué, Lionel Messi en Luis Suárez zorgden voor de doelpunten bij de ploeg van trainer Ernesto Valverde.

De Catalanen hebben door de zege in La Liga weer zeven punten voorsprong op Atlético Madrid. De Spaanse nummer twee won zaterdag al met 1-0 van Leganés. FC Barcelona ontvangt Lyon woensdag in Camp Nou. In Frankrijk werd het 0-0.