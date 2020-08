Barcelona bevestigt vertrekwens Messi, maar toont zich strijdvaardig: “We willen een team bouwen rond de beste speler ter wereld” YP

26 augustus 2020

14u04

Bron: Marca, Mundo Deportivo 1 FC Barcelona FC Barcelona heeft bevestigd dat Lionel Messi (33) wil vertrekken, maar legt zich daar niet zomaar bij neer. Dat blijkt althans uit de woorden die Ramón Planes, de nieuwe technisch directeur van Barcelona, woensdag verkondigde. “Dit huwelijk heeft zowel Messi als Barcelona erg veel gegeven en we werken er intern aan om Messi ervan te overtuigen om bij ons te blijven”, klonk het onder meer. De Argentijn gaf alleszins mee verstek te zullen geven voor de eerste trainingen onder nieuwe trainer Ronald Koeman.

Je zal maar Francisco Trincão heten. FC Barcelona telde in januari al 31 miljoen euro neer voor de aanvaller van SC Braga, waarna goed acht maanden later diens eerste gloriemoment moest volgen met zijn - weliswaar virtuele - voorstelling aan de pers in Catalonië. Alleen heeft die pers nu wel andere katjes te geselen, met het nieuws over de vertrekwens van Lionel Messi dat dinsdagavond insloeg als een bom. Opvallende vaststelling ook vanmiddag: voorzitter Josep Maria Bartomeu tekende aanvankelijk present om zijn handtekening mee onder het contract van het toptalent te zetten en om te poseren voor de foto’s, maar nadien verdween hij naar het achterplan. Niet onlogisch, want hij wordt aangezien als de man die Messi wil buitenwerken om zijn eigen postje als voorzitter veilig te kunnen stellen.

In zijn plaats nam Ramón Planes de honneurs waar en die is wellicht nog minder te benijden dan Trincão. De 52-jarige Spanjaard werd een week geleden voorgesteld als opvolger van Eric Abidal als technisch directeur van Barça en meteen moet hij de wellicht grootste crisis in de geschiedenis van de club zien op te lossen. Bij de voorstelling van de 20-jarige Portugese aanwinst gingen alle vragen dan ook over het nakende vertrek van de sterspeler. “Zijn vertrekwens is groot nieuws, maar de club benadrukt dat ze nog steeds op Lionel Messi rekent, net zoals we op Trincão rekenen. We hopen dat die aan de zijde kan spelen van de beste speler uit de geschiedenis van het voetbal. Maar zulke dingen gebeuren nu eenmaal en we hopen sterker terug te komen. Gedane zaken nemen geen keer en nu willen we een ploeg bouwen rond de beste speler ooit.”

Er is geen verdeeldheid binnen de club: iedereen die een beetje voetbal ziet, wil dat Messi hier blijft, om meer prijzen te winnen Ramón Planes

“Voor het overige wil de club alles zetten op de dialoog tussen beide partijen en de inhoud daarvan willen we dan ook intern houden. We denken momenteel niet aan eender welke clausule in zijn contract. We moeten ontzettend veel respect hebben voor wat Messi voor deze club heeft gedaan. Het huwelijk heeft beide partijen enorm veel opgeleverd en we willen de speler dan ook overtuigen om samen de beste oplossing te zoeken, voor zowel club als speler. Er is geen verdeeldheid binnen de club: iedereen die een beetje voetbal ziet, wil dat Messi hier blijft, om meer prijzen te winnen. Hij is een winnaar.”

“Dit zijn moeilijke momenten, maar we hebben een plan om een nieuw team te bouwen met spelers die ons kunnen geven wat we willen. De coach heeft al met veel van hen gesproken, maar wat er daar gezegd wordt, blijft interne keuken”, aldus Planes, die weet dat er hem een hels karwei wacht. “We willen beter doen dan vorig seizoen. Dat is ook mijn verantwoordelijkheid, al is het ook een ondankbare taak. Resultaten komen niet op bestelling, maar ik ben ervan overtuigd dat alle spelers die komen een aanzienlijke bijdrage zullen leveren aan de toekomst van de club”, besloot Planes.

Zondag staan bij de Catalanen de coronatests op het programma, een dag later blaast Ronald Koeman voor de eerste keer verzamelen voor de eerste training in de voorbereiding op komend seizoen. Maar Messi hoeven ze niet te verwachten, zo bevestigde de TD. “Hij heeft meegedeeld dat hij begin volgende week niet op training zal verschijnen”, klonk het.

