Barça zet scheve situatie recht in Copa del Rey, Messi scoort historische treffer LPB

25 januari 2018

23u26 32 Primera Division Geen nieuwe stunt vanavond in de Copa del Rey. In tegenstelling tot Real Madrid, gisteren uit de Spaanse beker gekegeld door het bescheiden Leganes, liet FC Barcelona zich niet ringeloren door stadsgenoot Espanyol. Een verraderlijke 1-0 nederlaag in de heenmatch ten spijt. Barça deed wat het moest doen en won met 2-0.

Na negen minuten hingen de bordjes in Camp Nou al gelijk. Suarez kopte een voorzet van Vidal genadeloos binnen. Espanyol kwam er niet aan te pas, liep achter een ongrijpbare bal en zag Messi de score nog voor het halfuur verdubbelen. Tot jolijt van de vertrekkende Javier Mascherano, die vooraf werd gehuldigd voor zijn jarenlange trouwe dienst. De goal van Messi was er één met historische betekenis. Voor Barça, zonder de geblesseerde Vermaelen, was het de 4.000ste treffer in Camp Nou, alle officiële competities inbegrepen. Een zoveelste mijlpaal voor de 'blaugrana'. Twee-nul bij de pauze.

⚽👏Leo Messi's goal was number 4,000 for Barça at Camp Nou in official competition 🔴🔵 #ForçaBarça pic.twitter.com/z3wGBqxkxI FC Barcelona(@ FCBarcelona) link

Halfweg de tweede helft was er de blijde intrede van Philippe Coutinho, die Iniesta kwam aflossen. De Braziliaan, weggeplukt bij Liverpool, vermaakte het publiek bij zijn debuut meteen met enkele dribbels. Espanyol-doelman Pau Lopez hield Rakitic van de dodelijke 3-0, zodat het uitkijken bleef voor Barça. De bezoekers konden echter nauwelijks dreigen. Een kopbal van Messi belandde op de paal, luttele minuten later was de halve finale voor FC Barcelona een feit. De Catalanen voegen zich bij Valencia, Sevilla en Leganes, die zich al eerder plaatsten voor de halve finale. Messi en co kunnen dit seizoen voor de dertigste keer de Copa del Rey veroveren.