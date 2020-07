Barça-voorzitter Bartomeu geeft titel niet op en behoudt vertrouwen in Sétien: “Hopen dat hij z’n contract uitdoet” NVE

09u39 0 La Liga Het zijn spannende dagen in Catalonië, en niet alleen vanwege de lokale lockdowns. Ook door een kloof van vier punten tussen Real Madrid en Barcelona. Barça-voorzitter Bartomeu blijft geloven in de titel. Hij rekent daarbij op trouwe soldaat Messi, maar ook op coach Quique Sétien. De Spanjaard lag de afgelopen weken onder vuur na enkele matige prestaties van zijn team. Bartomeu hoopt ook volgend jaar nog met Sétien te kunnen werken.

Barcelona-voorzitter Josep Mario Bartomeu heeft zich op de Spaanse televisie uitgesproken over enkele prangende vragen over zijn team. Zo moet Barça achtervolgen op eeuwige concurrent Real Madrid, een kloof die na vanavond opnieuw vier punten kan bedragen als Real wint bij Granada. Met nog twee matchen voor de boeg heeft Barcelona het niet meer in eigen handen, maar opgeven doet de voorzitter niet. “Er zijn altijd mogelijkheden om kampioen te worden. Tot het laatste moment moet je blijven vechten, en dat doen ze. Het allerbelangrijkste is de vechtlust.”

“We hebben acht van de laatste elf titels gepakt, dat is historisch. Er waren na de hervatting wel al wat mindere wedstrijden, maar om de drie dagen een wedstrijd spelen is een grote inspanning voor de spelers. Misschien zijn ze extra vermoeid.”

In die achtervolging rekent Barcelona zoals gewoonlijk op haar kleine Argentijn. Bartomeu is ervan overtuigd dat Messi aan boord blijft bij de ‘Blaugrana’, ook na zijn carrière. “We praten, hebben gepraat, en zullen nog praten met Messi. Hij is de beste speler in de voetbalgeschiedenis, en hij heeft nog jaren te gaan. Messi is in topvorm, en ik twijfel er niet aan dat hij bij Barça blijft. Zijn toekomst ligt hier, ook na zijn carrière.”

Vertrouwen in Sétien

De laatste weken wordt de positie van oefenmeester Quique Sétien ook steeds meer in vraag gesteld. Povere resultaten. Een gebrek aan leiderschap. Spelers die niet luisteren. Bartomeu is duidelijk: “Sétien zal het team in de Champions League leiden. En verder? Onze hoop is dat hij zijn contract uitdoet.”

De Spaanse coach wordt dan ook betrokken bij de plannen voor volgend seizoen. “Hij heeft vele jonge spelers, zoals Riqui Puig, en nog andere beloftevolle jongens als Trincao en Pedri. “We hebben interne veranderingen opgemerkt - op het trainingskamp en in het management - en dat is goed. We zullen zien wanneer het seizoen eindigt, hopelijk is dat als we terugkomen uit Lissabon”, besloot de voorzitter met een knipoog naar de finale van de Champions League in Portugal.