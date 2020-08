Barça-voorzitter Bartomeu bevestigt: “Ronald Koeman wordt onze nieuwe trainer” MXG

18 augustus 2020

20u33 0 La Liga De Nederlander Ronald Koeman (57) is de nieuwe trainer van FC Barcelona, dat heeft de voorzitter van de club, Josep Bartomeu, zopas bevestigd. Koeman geeft per direct zijn job als bondscoach van de Nederlandse ploeg op. Hij is de opvolger van Quique Setién (61) die maandag ontslagen werd.

Er is wat kerosine aan verloren gegaan, maar de krabbel van Ronald Koeman staat onder een contract voor een jaar plus een jaar optie bij FC Barcelona. Koeman vloog gisteren naar Barcelona om te onderhandelen met de club, vloog dan terug om in Zeist (Utrecht) te onderhandelen met de Nederlandse voetbalbond KNVB en maakte dan vandaag opnieuw de oversteek naar de Catalaanse hoofdstad.

In het contract van Koeman bij de Nederlandse voetbalbond staat een clausule die hem na het EK 2020 de kans gaf om naar Barcelona te vertrekken onder bepaalde voorwaarden. Door de coronacrisis is het EK uitgesteld naar 2021 en moest Koeman in theorie een jaar langer wachten om de overstap naar Barcelona te maken. Zoveel tijd had hij niet. Hij onderhandelde de laatste dagen in ijltempo met de club en met de KNVB. Volgens Spaanse media betaalt Barcelona vier à vijf miljoen om Koeman los te peuteren bij Oranje. Hij zou Alfred Schröder (Hoffenheim) en Henrik Larsson (Zweeds recordinternational) meebrengen als assistenten.

Koeman kwam als speler tussen 1989 en 1995 uit voor Barcelona. Hij speelde er 192 wedstrijden en scoorde 67 keer. ‘Sneeuwvlokje’, zoals hij bij Barça genoemd werd door z'n haarkleur, pakte in zijn periode bij de Spaanse topclub vier landstitels en won in 1992 Europacup I.

De 57-jarige Koeman volgt de maandag ontslagen Quique Setién op, die na de 2-8-nederlaag in de Champions League tegen Bayern München het veld moest ruimen.

