Barça vloert Eibar na 400ste (!) La Liga-treffer Messi en twee goals Suárez XC

13 januari 2019

20u20 0 Barcelona BAR BAR 3 einde 0 EIB EIB SD Eibar Primera Division Barcelona heeft tegen Eibar eenvoudig de punten thuisgehouden: 3-0. Lionel Messi zorgde voor het tweede doelpunt, zijn 400ste treffer in La Liga. Niemand deed het hem ooit voor.

Eibar hield Barcelona in de openingsfase probleemloos in bedwang, maar bij de eerste échte versnelling van de thuisploeg, was het wel prijs. Luis Suárez rondde in de negentiende minuut een heerlijke aanval van Barça af: 1-0. Voor de Uruguayaan was het (op dat moment) z’n dertiende treffer van het seizoen.

Na de koffie zette Lionel Messi de Blaugrana al snel op rozen. De Argentijn maakte zich knap vrij en knalde zijn 400ste La Liga-goal tegen de touwen. Een unieke mijlpaal in Spanje. Vervolgens tekende Suárez net voor het uur voor zijn tweede goal van de avond.

Het laatste halfuur was compleet overbodig. Barça won eenvoudig met 3-0 van Eibar. Messi en co behouden in het klassement zo hun voorsprong van vijf punten op Atlético Madrid.

GOAL | Knappe combinatie en daar is meteen het eerste doelpunt: Suarez! 💥



1️⃣-0️⃣ #BarçaEibar 🇪🇸 pic.twitter.com/k3zxDPzAFS Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOOOAL | Lionel Messi maakt zijn 4️⃣0️⃣0️⃣ste doelpunt in LaLiga! 🐐



2️⃣-0️⃣ #BarçaEibar 🇪🇸 pic.twitter.com/ch9KOa46HR Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOAL | Daar is Suarez met zijn tweede van de avond! ✌️



3️⃣-0️⃣ #BarçaEibar 🇪🇸 pic.twitter.com/68TPMfCoGP Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link