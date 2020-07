Barça swingt nog eens tegen Villarreal, Griezmann zet kroon op het werk met weergaloze stifter YP

05 juli 2020

23u52 0 Villarreal CF VIL VIL 1 einde 4 BAR BAR Barcelona La Liga FC Barcelona heeft de achterstand op koploper Real Madrid teruggebracht naar vier punten. Bij Villarreal, nummer vijf in de stand, werd er vlot gewonnen: 1-4.



’t Was nog eens het oude Barcelona dat we vanavond te zien kregen in het Estadio de la Ceramica. Nochtans was Villarreal, de nummer vijf in de stand, sinds de hervatting uitstékend bezig. Maar als Messi & co er zin in hebben, is er weinig tegen te beginnen. Na amper drie minuten nam Villarreal-verdediger Pau Torres onder druk van Antoine Griezmann, die dus opnieuw mocht spelen, zijn eigen doelman Asenjo al te grazen. Tussendoor maakte Gerard nog wel even gelijk na zwak verdedigend werk van Piqué & co, maar het was de aanvalslijn van de Catalanen die nog voor rust orde op zaken stelde. Eerst schoot Suarez de bal in de bovenhoek, nadien was het Griezmann die de thuisdoelman op héérlijke manier het nakijken gaf. En Messi? Die kroop twee keer in de rol van aangever. Twee goals waar de klasse vanaf droop.

🤤 | De assist. De afwerking. Wat een doelpunt! 🍆💦#VillarrealBarca 🇪🇸

De tweede helft bleek een maat voor niks, al werd het wel nog 1-4. Eerst werd een doelpunt van Messi pas erg laat afgekeurd door de VAR, maar kort voor tijd was het de ingevallen Ansu Fati die wél geldig raak trof. Zo behouden de Catalanen toch nog een waterkansje op de titel – bij puntenverlies was het over en out geweest.



