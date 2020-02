Barça-spelers sluiten rangen na uiterst woelige week: “Eenheid in kleedkamer is maximaal” YP

07 februari 2020

07u48

Bron: Marca 0 FC Barcelona Het kon er nog wel bij, zeker? Na een erg onrustige week, waarin sterspeler Lionel Messi openlijk clashte technisch directeur Eric Abidal, werd Barcelona gisteravond op de koop toe nog uitgeschakeld in de Copa del Rey. De spelers prediken evenwel rust.

Viceaanvoerder Gerard Pique, die in de 80ste minuut van het met 1-0-verloren duel tegen Athletic Bilbao van het veld moest met een blessure, kwam na afloop terug op de uiterst bewogen week. “Iedereen weet wel wat hij of zij goed of slecht gedaan heeft. Nu moeten we gewoon blijven werken, zonder dat we elkaar bestoken met van alles en nog wat. Dat helpt toch niet. We moeten ons nu concentreren op ons spel. We zijn goed genoeg om te kunnen blijven winnen en we werken daar dan ook hard aan. Elke dag zien we meer van de plannen van trainer Quique Setién op het veld terugkomen. De eenheid in de kleedkamer is maximaal, dat kan ik verzekeren.”

“Het is nu niet het moment om interne problemen naar buiten te brengen – elke club heeft die wel”, ging Pique verder in de mixed zone. “Ik kan enkel zeggen dat we blaken van vertrouwen, dat we blij zijn met de manier waarop we gespeeld hebben en de manier waarop we hebben gereageerd naar de buitenwereld. Hoe jammer het ook is dat we uitgeschakeld zijn, toch hebben we een belangrijke stap gezet. We hebben hier een goed gevoel bij”, aldus de centrale verdediger.

“Abidal had kleedkamer beter moeten aanvoelen”

De partner van Shakira kreeg bijval van linksachter Jordi Alba. “Iedereen heeft zijn mening”, kwam hij nog eens terug op de rel tussen Messi en Abidal. “Abidal is zelf speler geweest, hij is niet zomaar iemand van buitenaf. Hij had de kleedkamer beter moeten aanvoelen. Er wordt van buiten al genoeg bagger over ons gestort, dan moet je dat ook niet over jezelf doen. We moeten elkaar helpen.”

En toch hield Alba net als Pique een goed gevoel over aan de wedstrijd. “Ik ben fier op onze prestatie, we hebben getoond dat we een ploeg zijn. We mogen dan wel verloren hebben, ons gevoel is goed. We verdienden de overwinning want we kregen veel meer kansen. De uitschakeling is onverdiend, maar we nemen het goede mee naar de toekomst.”

