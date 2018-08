Barça-spelers niet te spreken over erbarmelijke grasmat Valladolid: "Het is een schande". La Liga start onderzoek MDB

27 augustus 2018

Had Real Vallodolid te kampen met een mollenplaag? Niet meteen, maar de staat van het veld in het Estadio José Zorrilla voor de wedstrijd tegen Barcelona was wel erbarmelijk. De lappen grond kwamen links en rechts zomaar los van de grond waardoor er over het hele veld hoopjes gevormd werden. "Het is een schande", vertelde Gerard Piqué na de 0-1-zege van Barcelona. "Je loopt op zo’n veld een groot risico om geblesseerd te geraken. Het is schandelijk en het moet aangepakt worden." Het ging nochtans om een splinternieuwe grasmat. Valladolid had dinsdag voor de komst van de Spaanse kampioen een nieuw exemplaar neergeplant in het Estadio José Zorrilla. Nieuw of niet, de bal snel laten rondgaan was bijzonder lastig op het gras. "We starten een officieel onderzoek om opheldering te krijgen wie verantwoordelijk is voor de staat van het veld in het Estadio José Zorrilla", liet La Liga weten.

The state of Valladolid’s pitch against Barcelona during the weekend...



How that game was allowed to go ahead is beyond me. Absolutely shocking. #ValladolidBarça #Barcelona #LaLigapic.twitter.com/1o17wUOhE5 ESP Football(@ ESPFutbol_en) link

🏟💜 La transformación de Zorrilla, en menos de un minuto#pucela #RealValladolid pic.twitter.com/JDiezfBMnV Real Valladolid C.F.(@ realvalladolid) link