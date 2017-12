Barça-socio Dirk Degraen vs Real-fan Tomas Van Den Spiegel over de Clásico: "Hopelijk scoort Barça na 17 minuten en 14 seconden" Dieter Peeters

10u09 5 PN Primera Division Dirk Degraen, voormalig algemeen directeur van Racing Genk, en ex-basketter (bij Real Madrid) Tomas Van den Spiegel blikken vooruit op de Clásico. Een cruciale match, want als Real verliest kunnen de Madrilenen de landstitel wel vergeten. "Ik houd mijn hart vast", aldus Van Den Spiegel.

Elf punten achterstand, met een match minder weliswaar, heeft Real Madrid al op grote concurrent Barcelona. Dat gigantische verschil in de stand komt niet helemaal overeen met dat op het veld, volgens Barça-socio Degraen. "Alleszins minder groot dan het verschil tussen de twee groten in de Belgische competitie. (lacht) Bovendien kan die achterstand snel verkleinen als Real wint."

Dat Barcelona zo ver voor zou staan, had in het begin van het seizoen niemand verwacht. De huidige generatie Blaugrana leek over zijn hoogtepunt en daar kwam het vertrek van Neymar bovenop. "Die reanimatie is vooral te danken aan de nieuwe coach, Ernesto Valverde. Barcelona is er alweer in geslaagd een coach te vinden die hun filosofie bewaart en tegelijk blijft presteren", meent Degraen.

"Wat ik hoop voor zaterdagmiddag? Winnen. Het aantal doelpunten maakt niet uit. Liefst scoort Barcelona op minuut 17:14." 1714 was het jaar waarin Catalonië zijn onafhankelijkheid verloor in de Spaanse Successieoorlog. Dat is ook de aanleiding voor de Catalaanse Nationale Feestdag op 11 september.

EPA Ernesto Valverde is sinds dit seizoen trainer van FC Barcelona.

"Niet verliezen, anders vallen pseudo-Barça fans me heel weekend lastig"

Ondanks de precaire situatie in de eigen competitie, lijkt er (op voetbalgebied) nog geen crisis in de hoofdstad. "Vorig jaar heeft Real alles gewonnen, daarom blijft het nu lang rustig. Maar stilaan wordt toch meer verwacht", vertelt Van Den Spiegel. "Real gaat zeker spelen om te winnen. Dat kan niet anders in een clásico. Beide ploegen hebben aanvallend te veel kwaliteiten om op de 0 te spelen. Maar als we verliezen is het voorbij."

Volgens Van Den Spiegel willen de meeste Real-supporters nog niet te veel aan zaterdag denken, omdat ze weten dat hun ploeg niet goed op dreef is. Al won de Koninklijke wel zijn laatste competitiematch tegen Sevilla met 5-0. "Daar trek ik mij aan op, maar voor de rest houd ik toch mijn hart vast." Tegelijk vertrouwt Van Den Spiegel erop dat de ploeg, die quasi onveranderd is tegenover vorig seizoen, voldoende kwaliteit heeft. "Het is moeilijk te zeggen waar het probleem ligt. De efficiëntie? In de Champions League scoort Cristiano wel vlot, dus dat moet in de Liga ook wel lukken."

De pronostiek van Van Den Spiegel? "2-1 zou mooi zijn. Twee keer scoren zou zeker een succes zijn en als we Messi en co op 1 doelpunt kunnen houden, dan hebben we het goed gedaan. Maar met 1-1 ben ik ook al blij. Zolang we maar niet verliezen, want anders vallen alle pseudo-Barça fans me een heel weekend lastig".

Photo News Tegen Sevilla vond Ronaldo wel vlot het net.