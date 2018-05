Barça pakt uit met gala-avond in Camp Nou: gekruid met splijtende passes Iniesta, lof voor Vermaelen en glansprestatie van jonge snaak Mike De Beck

10 mei 2018

17u23 1 Primera Division Een ouderwetse gala-avond gisteren in Camp Nou. 5-1 werd het voor Barcelona tegen Villarreal met heel wat spelers in de hoofdrollen. De 20-jarige Ousmane Dembélé besloot zichzelf te bewijzen (na de geruchten rond Antoine Griezmann) en deed dat voortreffelijk. Wat ook meer dan gezegd kan worden van de voorbereiding(en) van Andrés Iniesta. Thomas Vermaelen, nog eens titularis, kreeg dan weer lof van de Barcelona-gezinde pers.

Met twee treffers, een handvol flitsen en een assist was Ousmane Dembélé gisterenavond tegen Villarreal in de 5-1-zege de ster van de Catalaanse avond. Net op tijd, aangezien de geruchten rond een eventuele komst van zijn landgenoot Antoine Griezmann naar Camp Nou volop losbarsten. In Catalonië sluiten ze Dembélé alvast wel in de armen. Op de tonen van het Franse volkslied, La Marseillaise, werd zijn naam dan ook meermaals gescandeerd.

Dat verdween echter in het niets bij de nieuwe applausvervanging van Andrés Iniesta. Sinds 'El Blanquito' zijn afscheid bij de club van zijn hart heeft aangekondigd, wil hij er alles aan doen om in stijl af te sluiten. Met een splijtende pass zette de middenvelder eigenhandig de 2-0 op. De monden vielen pas echt open bij de 3-0 (zie video hierboven). Lionel Messi schudde een run uit zijn kuiten, leverde dan in bij Iniesta waarop die in één oogopslag genoeg had om een fantastische assist af te leveren. In één tijd. Als in de oude dagen. Op 20 mei zwaait Camp Nou zijn poulain definitief uit.

"Vermaelen stelt nooit teleur"

Thomas Vermaelen dan, die door het uitvallen van Umtiti weer voor het eerst in een maand zijn kans krijgen. Als laatste verliet de 'Verminator' met een ferme spurt het veld tijdens de opwarming en samen met Ivan Rakitic bleef de Rode Duivel ook als laatste speler op de grasmat na de partij. Een bedankje aan het publiek kon er nog wel vanaf. Veel werk moest Vermaelen echter niet opknappen, maar hij kon wel af en toe mee oprukken. Met een hakje achter het steunbeen rond de middenlijn als gevolg. Toch schoot Vermaelen even uit zijn krammen. Onze landgenoot speelde het leer terug op Jasper Cillessen, maar dat had de Nederlandse doelman niet meteen verwacht. In allerijl kon de stand-in van Marc-André ter Stegen het leer nog wegwerken. Niet Cillessen, maar wel Vermaelen maakte zich bijzonder boos op zijn ploegmakker.

In de Barcelona-gezinde krant Sport konden ze de prestatie van Vermaelen wel smaken. "Hij kwam niet zo vaak tegenover een tegenstander te staan, maar als dat wel gebeurde was het gevaar van korte duur. Dankzij de concentratie van een centrale verdediger zoals de groten, die altijd weet wat hij moet doen in elke situatie. Hij stelt nooit teleur. Een enorme wedstrijd." Bloemetjes richting de Belg die uiteindelijk een 7 op 10 kreeg in diezelfde krant voor zijn partij.

Opdracht dus opnieuw volbracht voor de blaugrana in de Primera Division. Ook na 36 wedstrijden blijven de troepen van Ernesto Valverde ongeslagen in de Spaanse eerste klasse. Met nog wedstrijden tegen Levante en Real Sociedad voor de boeg lijken de Catalanen die klus te gaan klaren. Of er moest nog een verrassing uit de bus vallen.

Villarreal maakt wel erehaag, Barça-sterren eren dan weer hun moeder

Voor die straffe prestatie wilde Villarreal voor de wedstrijd wel een zogenaamde 'pasillo' maken. Opvallend: tijdens die erehaag droegen de spelers van Barcelona een shirt met op de achterkant de naam van hun moeder. Als cadeau, zo'n paar dagen voor moederdag, kan dat zeker en vast tellen.

Als uitsmijter gooien we er nog enkele cijfers tegenaan. Messi maakte zijn 34ste in de competitie en lijkt zo af te stevenen op zijn vijfde Gouden Schoen, de prijs voor beste schutter in de Europese competities. Mohamed Salah is de dichtste achtervolger met 31 treffers, maar heeft met Liverpool wel slechts één wedstrijd om nog op te schuiven in dat klassement. De zege tegen Villarreal was overigens de 450ste overwinning van Messi met Barcelona.

