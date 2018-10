Barça, met Vermaelen, ziet Messi heerlijk gelijkmaken maar kan opnieuw niet winnen in La Liga Redactie

07 oktober 2018

In de Primera Division zijn de grote twee de weg even kwijt. Na het verlies van Real gisteren bij Alaves kwam ook FC Barcelona vanavond niet tot winnen: 1-1 bij Valencia, dat zelf slechts 9 op 24 telt. Al de vierde match op rij dat de blaugrana niet kan winnen in de competitie. FC Sevilla, dat met 2-1 won van Celta Vigo is de nieuwe leider met 16 punten, terwijl Barça met 15 stuks ook Atlético naast zich moet dulden. De 'rojiblancos' wonnen met 1-0 van Betis dankzij een late goal van Correa. Real volgt op één punt, maar heeft zowaar ook Espanyol en Alaves naast zich.

In het Mestalla van Valencia mocht Vermaelen nog eens op zijn favoriete positie starten: centraal achterin verdrong de Rode Duivel zijn Franse concurrent Lenglet -nog niet overtuigend na zijn transfer van FC Sevilla- naar de bank. Vermaelen was dikwijls de rechtstreekse tegenstander van Batshuayi, die bij Valencia naast Gameiro in de spits stond. Al werd 'Batsman' nooit in stelling gebracht: haast al het balbezit (69%) was voor Barça, zeker nadat het al na twee minuten op achterstand kwam. Een corner belandde via het hoofd van Vermaelen en het been van Piqué gelukkig tot bij Garay (1-0). De achtervolgingsrace van de Catalanen kende al snel succes via de vormzwangere Messi. In Suarez vond die een ideaal afspeelpunt om zijn actie met de perfecte afstandsknal in de hoek te besluiten. Zijn zesde competitiegoal.

Maar ondanks enkele halve kansjes kwam Barcelona niet meer tot scoren, met dank een een erg goed georganiseerde sterke Valencia-defensie. Batshuayi speelde net als Vermaelen de hele match. Het was Gameiro die even na het uur vervangen werd door Moreno.