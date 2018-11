Barça, met Messi, slikt in Camp Nou eerste keer in 15 jaar vier treffers in La Liga: Ter Stegen vreselijk in de fout MDB & GVS

11 november 2018

18u09 0 Barcelona BAR BAR 3 einde 4 BET BET Real Betis Primera Division Vier tegendoelpunten in eigen huis. Het is al 15 jaar geleden dat een doelman van Barcelona in Camp Nou in La Liga zich zo vaak moest omdraaien. Het overkwam Marc-André ter Stegen vandaag. Al weken acterend op een hoog niveau, maar tegen Real Betis beging de Duitser wel een enorme flater. Barça, dat weer kon rekenen op Messi, verloor met 3-4. Ivan Rakitic kreeg ook nog eens een rode kaart.

Wat een blunder van Ter Stegen! 🙈



1️⃣-3️⃣ #BarçaBetis pic.twitter.com/fhUVFdWNcF Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Hij liep er weer tussen, Lionel Messi. Na zijn breuk in de elleboog tegen Sevilla slaakten de Barça-fans weer een zucht van opluchting. Want met de ‘Vlo’ tussen de lijnen is een zege tegen die andere ploeg uit Sevilla, Betis, wat dichter bij. Toch? Niets was minder waar. Het werd zelfs alle hens aan dek voor de troepen van Ernesto Valverde. William Carvalho (in een verleden nog speler van Cercle Brugge) stuurde Junior Firpo op weg naar de 0-1. Een klein kwartier later legde Joaquin zelfs de dubbele voorsprong in het mandje. In liefst tien opeenvolgende competitiewedstrijden slikte Barcelona zo minstens een doelpunt. De slechtste reeks sinds 1998 onder trainer Louis van Gaal (toen tegentreffers in 12 opeenvolgende wedstrijden).

Het mangelt dus in de Catalaanse achterhoede. Dan zijn alle ogen nog meer gericht op één man: Lionel Messi. Die luisterde zijn comeback ook op met doelpunten. Na een trekfout van Cristian Tello, nota bene ex-Barcelona, knalde de Argentijn het leer vanop de stip perfect tegen de touwen. De ‘remontada’ leek ingezet. Totdat Marc-André ter Stegen zich liet betrappen op een zeldzame blunder. Het Duitse sluitstuk liet een ongevaarlijk schot van Giovani Lo Celso kinderlijk door zijn handen glippen. Zeep aan de handschoenen.

Het was het sein voor een knotsgekke eindfase. Arturo Vidal tikte op aangeven van de onbaatzuchtige Munir de 2-3 binnen. Al rees toch de vraag of Munir geen buitenspel stond op de pass van Messi. Barça dan toch nog in de running voor puntengewin? Niet meteen, zo bleek. De geelgeboekte Ivan Rakitic ging te driest in de tackle en mocht dan ook gaan douchen. Sergio Canales leek met de 2-4 de Catalaanse boeken helemaal dicht te gooien, maar toch was de laatste bladzijde nog niet geschreven. In de extra tijd tikte Lionel Messi zijn tweede van de dag nog in doel. Voer voor de statistieken. De kat met negen levens was dan toch geveld. Voor het eerst sinds 12 april 2003 (tegen Deportivo) slikt Barcelona vier doelpunten in eigen huis in La Liga. Goed voor competitienederlaag nummer twee. Barça blijft wel leider in de Primera Division en telt een punt meer dan Atlético Madrid en Deportivo Alaves.

Bekijk de doelpunten hieronder:

DOELPUNT | William Carvalho zet Junior Firpo op weg naar de 0️⃣-1️⃣ met een fantastische pass! ✨ #BarçaBetis pic.twitter.com/MY9ot5bE3G Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Het loopt helemaal fout voor Barça in Camp Nou: Betis leidt met 0️⃣-2️⃣! 👀 #BarçaBetis pic.twitter.com/Xf5eZFTTRt Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOAL | Strafschop voor FC Barcelona en Leo Messi zet feilloos om! ✅



1️⃣-2️⃣ #BarçaBetis pic.twitter.com/tUcegxynBH Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

✅ Een geweldige steekpass van Messi

✅ De onbaatzuchtigheid van Munir

✅ De afwerking van Vidal



De 2️⃣-3️⃣ in #BarçaBetis was een knap staaltje teamwerk! 👏 pic.twitter.com/SAlkguzMqP Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOAL | Firpo en Canales straffen het slappe verdedigen van FC Barcelona genadeloos af! 🔥



2️⃣-4️⃣ #BarçaBetis pic.twitter.com/YZvJL1kq8A Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

TIKI-TAKA | Barça combineert vlot, de bal belandt uiteindelijk bij Messi en die werkt makkelijk af! 👌



3️⃣-4️⃣ #BarçaBetis pic.twitter.com/eqOJJmHQov Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link