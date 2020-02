Barça knoopt na woelige week weer aan met zege, Messi scoort niet maar neemt alle assists voor zijn rekening YP

09 februari 2020

21u03 0 Real Betis BET BET 2 einde 3 BAR BAR Barcelona La Liga Barcelona heeft na een moeilijke week opnieuw weten aan te knopen met een zege. De Blaugrana won met 2-3 op het veld van Real Betis. De Jong, Busquets en Lenglet zorgden voor de goals, telkens op aangeven van… jawel, Lionel Messi. In de stand blijft de achterstand op leider Real Madrid dus drie punten.

Nog steeds geen Luis Suarez bij Barça, dus waren de ogen eens te meer gericht op Lionel Messi. Ook al omdat Antoine Griezmann, de andere steraanvaller bij de Catalanen, ook vanavond weer onder de verwachtingen bleef. Messi scoorde niet, maar zorgde voor de assist bij alle Barça-goals. Lenglet en Busquets scoorden na een vrije trap van de aanvoerder, maar de knapste was ongetwijfeld die voor Frenkie De Jong. De middenvelder infiltreerde slim in de vijandige zestien, maar de manier waarop hij werd aangespeeld was weergaloos. Messi probeerde het zelf ook, maar vond telkens een uitstekende Betis-doelman Robles op zijn weg. ’t Was dan ook zonde dat die knullig weggleed bij de 2-3 van Lenglet.

Nochtans kon de partij niet slechter beginnen voor Messi en dezijnen. De bezoekers stonden al vroeg in het krijt nadat Lenglet hands beging op een schot van Fekir. Canales, ex-Real, kweet zich van zijn taak en nadien was het Fekir zelf die knap raak schoot voor 2-1. Diezelfde Fekir zag, net als Barça-verdediger Lenglet, nog rood, maar de overwinning van Barcelona kwam nooit meer in het gedrang. Volgende week kijkt Barcelona Getafe, de verrassende derde in de stand, in de ogen.