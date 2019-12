Barça jent Courtois in opbouw naar Clásico en toont hoe Messi hem al meermaals te kijk zette, papa Thierry reageert gevat ODBS

17 december 2019

12u09 2 La Liga Niet dat Thibaut Courtois voor de Clásico op scherp moet gezet worden. Maar als hij onderstaand filmpje van FC Barcelona bekijkt, wordt de winnaar in de Rode Duivel ongetwijfeld extra geprikkeld. De negen goals van Messi tegen Courtois, haast allemaal even mooi. Courtois hoeft zich overigens niet te schamen: maar liefst dertien keepers (zie lijstje onderaan), gaf Messi nog regelmatiger het nakijken.

De reactie uit het kamp-Courtois laat niet lang op zich wachten. Thierry, de vader van Thibaut, antwoordde met de statistieken van Messi’s laatste vijf matchen tegen Atlético met onze landgenoot in doel: in 360 minuten 0 goals, 0 assists en een gemiste penalty.

Few years ago 😉 pic.twitter.com/jjm692QGSE Thierry Courtois(@ Tchet08) link

Morgenavond rond de klok van acht staat de wereld even stil. Dan is het FC Barcelona - Real Madrid, traditioneel de wereldwijd meest bekeken en gemediatiseerde voetbalwedstrijd. De Catalanen doen daarbij hun duit in het zakje en postten op hun sociale media een video met de goals van Leo Messi tegen Thibaut Courtois. Enkele balletjes door de benen, een lobje net voor zijn neus, de korte hoek, de verste hoek: ook voor onze landgenoot gaan de alarmbellen af als hij Messi ziet opduiken in de zestien met bal aan de voet. Negen keer klopte Messi Courtois al: drie keer als doelman van Chelsea in de Champions League, zes keer toen Courtois in de goal bij Atlético stond. Telkens in La Liga. In totaal zeven goals in het Camp Nou, eentje op Stamford Bridge en één in het Vicente Calderon.

Als doelman van Real Madrid, wist Messi Courtois dus nog niet te kloppen. Ondanks de drie Clásico’s die vorig seizoen plaatsvonden, twee in La Liga en eentje in de Spaanse beker. Ondanks de 5-1 die Real vorig seizoen slikte in Camp Nou. Als het Messi morgen lukt de Rode Duivel te kloppen, wordt hij overigens de eerste speler die dubbele cijfers laat optekenen tegen Courtois. Nog nooit kon iemand Courtois tien keer het nakijken geven. De speler met de tweede meeste goals tegen Thibaut, met voorlopig acht goals: Cristiano Ronaldo. Daarna volgen Lukaku (5 stuks), Dzeko (4) en Alexis Sánchez (4).

De keepers die Messi al het meest klopte:

