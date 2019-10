Barça geniet weer volop van Suárez en Messi: duo scoort geweldige goals tegen Sevilla (4-0) ODBS

06 oktober 2019

23u26 0 Barcelona BAR BAR 4 einde 0 SEV SEV Sevilla

Voor wie er nog aan mocht twijfelen: na Luis Suárez is ook Lionel Messi terug. ‘Back in business’. De Uruguayaan, enkele dagen eerder al goed voor twee absolute pareltjes in de Champions League tegen Inter (2-1), scoorde opnieuw met een heerlijke retro. Op voorzet van Semedo haalde hij op het juiste moment de trekker over. Wat een timing. ‘El Pistolero’ op zijn allerbest. De Argentijn van zijn kant deed het in Camp Nou met een geweldige rechtstreekse vrije trap. Binnenkant voet geborsteld in de kortste bovenhoek. De doelpuntenteller is na een door blessures geteisterde start geopend. Tussendoor scoorden ook Arturo Vidal en Ousmane Dembélé. Die laatste met ook een pareltje na een individuele actie. Knipoog naar zijn immense talent, al liet de wispelturig Fransman zich in de slotfase ook nog uitsluiten. In La Liga is na speeldag 8 de orde alweer hersteld. Real en Barça staan na moeilijke openingsweken op één en twee. ‘Los Blancos’ tellen twee punten meer, Atlético volgt als derde hond op één punt van Barça.

