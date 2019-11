Barça geeft match tegen Levante helemaal uit handen: in acht minuten van 0-1 naar 3-1-verlies AB

02 november 2019

17u54 2 Levante UD LEV LEV 3 einde 1 BAR BAR Barcelona La Liga Een dramatische tweede helft kwam Barcelona duur te staan. Via Lionel Messi kwam de ‘Blaugrana’ eerst nog op voorsprong, maar na de pauze gaf Barça de zege in acht dolle minuten uit handen: van 0-1 naar 3-1. Het Real Madrid van Eden Hazard kan straks de nieuwe leider worden.

Barcelona begon nochtans goed aan de partij. Griezmann toonde zich bedrijvig en dwong een drietal kansen af. Ook Messi en Sergi Roberto konden dreigen. Levante bleef overeind, tot de bal op de stip ging na een fout van Miramon. Een koud kunstje voor Messi, die zijn 500ste goal met zijn linkervoet maakte. Een domper: Suarez moest met een blessure naar de kant. Hoe lang hij out is, is nog niet duidelijk.

Na de pauze ging de Barça-defensie aan het sukkelen. In acht minuten gaf het de zege helemaal uit handen. Op het uur zette Campaña de thuisploeg op gelijke hoogte. Daarna was het de beurt aan uitblinker Mayoral, die Ter Stegen met een knap afstandsschot verschalkte. In minuut 68 knalde Radoja de 3-1-eindstand tegen de netten. Zure nederlaag voor Barcelona, dat Real Madrid vanavond over hen kan zien wippen. Eden Hazard en co. nemen het in eigen huis op tegen Real Betis.