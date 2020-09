Barça-fans stomverbaasd: “Koeman heeft pareltje Riqui Puig niet nodig” Redactie

19 september 2020

15u10

Bron: AD 0 Barcelona Ophef in Catalonië. Daar speelt Barcelona vanavond om de vriendschappelijke Trofeo Joan Gamper, in het eigen Nou Camp, tegen Elche. In de wedstrijdselectie is echter geen plek voor Riqui Puig: er gaan inmiddels zelfs geruchten dat trainer Ronald Koeman van hem af wil.

De inmiddels 21-jarige middenvelder geldt al geruime tijd als dé absolute parel van de jeugdopleiding van de Catalanen, hij werd in het verleden zelfs ‘de nieuwe Andrés Iniesta’ genoemd. Tot een échte doorbraak kwam het tot nu toe nog niet, maar onder Barcelona-fans is de jongeling nog altijd enorm populair. Dit omdat ze in hem nog steeds een speler zien die het Barcelona-dna kan laten terugkeren in het elftal.

Zo ver gaat het volgens RAC1 echter niet komen. Het Catalaanse radiostation meldt dat Koeman een knoop heeft doorgehakt over Puig: wat de Nederlander betreft mag het talent vertrekken, aangezien hij dit seizoen geen noemenswaardige rol zal gaan spelen in het eerste elftal.

Het nieuws leidt tot veel verontwaardiging en verbazing onder Barcelona-supporters, die publiekslieveling Puig een betere optie vinden dan veel andere middenvelders die Koeman tot zijn beschikking heeft.