Barça-coach Setién over Messi: "Hij heeft rust nodig, maar de voorsprong was te krap"

12 juli 2020

14u50 0 La Liga Barcelona won gisteren met het kleinste verschil op het veld van Valladolid en blijft zo enigszins in het spoor van leider Real Madrid. De Catalanen volgen op één punt, maar Real heeft nog een wedstrijd tegoed. Lionel Messi gaf z'n 20e assist van het seizoen, maar speelde ook wéér een volledige wedstrijd. Barça-coach Setién maakt zich zorgen om de fysieke paraatheid van zijn sterspeler.

Sinds de herstart van La Liga werkte Barcelona in een maand negen competitiematchen af. Negen keer speelde Lionel Messi de volledige wedstrijd. De Argentijn was ook gisteren op bezoek bij Valladolid bepalend met zijn 20e assist van het seizoen, maar lijkt te snakken naar rust. Zijn coach Quique Setién zou hem die ook graag gunnen, maar wou het niet riskeren om de aanvoerder bij een 0-1-stand naar de kant te halen. “Natuurlijk heeft hij rust nodig, dat heb ik al vaker gezegd, maar onze voorsprong was gewoon te krap.”

Setién wees naar het aantal gemiste kansen voor de rust als reden waarom Messi weer een volledige wedstrijd speelde. “We hadden het in de eerste helft al kunnen afmaken, want volgens mij konden we twee of drie doelpunten maken. Misschien had ik dan meer spelers kunnen laten rusten”, aldus de Spanjaard.

Het drukke speelschema mist z'n impact op de spelers van de Blaugrana niet. Setién zag zijn manschappen afzien in de tweede helft. “De spelers waren moe. Na de rust konden ze het nog maar moeilijk belopen. We konden niet anders dan wat dieper inzakken en dat maakte het erg lastig.”

Luis Suárez werd gespaard en startte op de bank, maar moest een volledige tweede helft aan de bak na een blessure van Antoine Griezmann. “Hij werd vervangen omdat hij last had. Hij vroeg om de wissel”, verklaarde Setién. Uit medisch onderzoek bleek dat de Franse spits een blessure aan de quadriceps van zijn rechterbeen opgelopen heeft. Het is niet duidelijk hoelang hij buiten strijd is.

