Barça-coach Setién onder vuur na nieuw puntenverlies: “Wat er mis is met onze uitvorm? Vraag het aan onze trainer” NVE

28 juni 2020

10u59 4 La Liga Een gelijkspel tegen laagvlieger Celta de Vigo. Vijf op negen in de laatste drie wedstrijden. Nee, het gaat niet zoals het hoort met Barcelona. Mits een overwinning vanavond kan Real Madrid twee punten uitlopen. In de Spaanse pers wordt de positie van coach Quique Setién stilaan in vraag gesteld.

Op 13 januari van dit jaar werd Quique Setién voorgesteld als nieuwe coach van FC Barcelona. Zijn eerste uitdaging bij een echte topclub. Eerder coachte hij onder meer Las Palmas en Real Betis. Iemand met het Barça-DNA. Hij volgde de ontslagen Ernesto Valverde op, die na een povere maand december en een nederlaag in de Supercopa de España tegen Atlético Madrid mocht beschikken.

17 wedstrijden verder, en Setién lijkt in hetzelfde bedje ziek. Sinds de herneming pakte Barcelona 11 op 15. Niet slecht, maar omdat titelconcurrent Real nog geen punten liet liggen ook niet goed genoeg. De titelrace is ongemeen spannend, met Barça één puntje voor op Real. Bij winst vanavond springt de Koninklijke opnieuw over de ‘Blaugrana’ naar de eerste plek.

“Een gebrek aan leiderschap, autoriteit en verbetering van een team dat trainers verslindt, terwijl het dezelfde tekortkomingen blijft behouden. Hij heeft een goeie theorie, maar in praktijk is het veel minder”, valt te lezen in de Spaanse pers. Setién wist volgens hen niet hoe te reageren op de tactische wijzigingen van Celta. Defensieve foutjes, met Umtiti in een hoofdrol, zijn geen uitzondering.

Kritische Suarez

Ook Luis Suarez, gisteren goed voor beide doelpunten, was niet te spreken over de manier van voetballen van zijn team. “Natuurlijk is het fijn dat ik mijn ploeg met twee doelpunten heb kunnen helpen”, vertelde de spits uit Uruguay aan Spaanse journalisten. “Maar ik baal enorm van dit onnodige puntenverlies. “Wat er mis is met onze uitvorm? Vraag het aan de trainer, dat is iets voor hem om te analyseren.”

Setién zelf, die baalt natuurlijk als een stekker: “We hadden niet in deze situatie mogen zitten. We hadden met een comfortabelere voorsprong de rust moeten ingaan. Onze foutenmarge wordt steeds kleiner. In theorie moeten we nu onze volgende 6 wedstrijden winnen en rekenen op een fout van de rivalen. We zullen nog zo veel mogelijk punten proberen te pakken. Ik zou duizend verklaringen kunnen zeggen, maar ik denk niet dat er één enkele oorzaak is”

