Barça-coach Setién, die opvallende strand-achtergrond gebruikt, houdt “informele videocall” met Messi en co ABD

15 april 2020

11u58 0 FC Barcelona “Hola, hombres!” Zou Quique Setién zijn team zo begroet hebben? We hebben er het raden naar. Zeker is wel dat de coach van FC Barcelona een “informele videocall” heeft gehouden met zijn staf en spelers, waaronder Messi, Busquets en Piqué. Een manier om de rust te bewaren in de spelersgroep tijdens de woelige periode waar Barça doorgaat?

Met een afbeelding van een palmboom en tropisch strand op de achtergrond. Quique Setién hield gisteren een videogesprek van zo’n 40 minuten met zijn spelers en staf. “Een informele babbel. De spelers konden zo wat bijpraten en terugblikken op de voorbije maand”, klinkt het op de site van de Blaugrana.

Groepssfeer

Uiteraard was Lionel Messi aanwezig, net als de drie co-aanvoerders Sergio Busquets, Gerard Piqué en Sergi Roberto. Verder namen ook volgende spelers deel aan de videocall: Antoine Griezmann, Junior Firpo, Luis Suárez, Arturo Vidal, Ivan Rakitic, Clement Lenglet, Nelson Semedo, Ansu Fati, Samuel Umtiti, Jordi Alba, Martin Braithwaite en Frenkie de Jong.

Setién, die tijdens de lockdown wekelijks contact heeft met zijn spelers, wil dergelijke informele videogesprekken blijven organiseren om de groepssfeer op peil te houden.

Een initiatief dat nodig is, zo oordeelt hij. Niet onterecht. Er wordt niet gevoetbald vanwege de coronacrisis, maar toch stormt het de voorbije weken in Camp Nou. Vorige week nog stapten zes bestuursleden op nadat ze het niet eens zijn met de manier waarop voorzitter Josep Bartomeu de club leidt. FC Barcelona maakt zich op voor een paleisrevolutie - zoveel is zeker. Exit Bartomeu, enter Victor Font? Die laatste wordt gesteund door clublegende Xavi - hoogstwaarschijnlijk de toekomstige coach van Barça - en zette begin deze week zijn claim richting het voorzitterschap kracht bij in een niet mis te verstane open brief. Daarin zei hij dat “Barça een club is in moreel verval die afstevent op het bankroet”. Harde woorden.

En ook Lionel Messi ergert zich. Niet aan de bestuurskwestie, tenminste niet openlijk. Wel aan valse informatie die over hem circuleert op het internet. Dat toonde een recentste actie van de Argentijnse ster op Instagram. De Vlo gaf er een Argentijns medium, dat hem onder meer aan Inter linkt, een veeg uit de pan.

Lees ook:

Messi blijft zich ergeren: geruchten over borgsom Ronaldinho en transfer naar Inter lokken scherpe reactie uit

Alweer gezichtsverlies voor FC Barcelona: zes bestuursleden stappen op na verzuurde relatie met Bartomeu