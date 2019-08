Bale, James, Navas en 100 miljoen euro in ruil voor Neymar: “Neen bedankt”, zegt PSG Valerie Hardie

22 augustus 2019

14u53

Bron: L'Equipe 0 Primera Division Nieuwste episode in de transfersoap rond Neymar: Real Madrid bood volgens de Franse krant L’Equipe 100 miljoen euro én drie spelers aan in ruil voor de Braziliaan. Niet van de minsten: Gareth Bale, James Rodríguez en Keylor Navas. Antwoord van PSG: “Neen, dank u.”

De klok tikt in het dossier rond Neymar, want op 2 september sluit de Franse transfermarkt. De 27-jarige Braziliaan blijft bij zijn standpunt dat hij weg wil bij PSG. PSG houdt dan weer vast aan 222 miljoen euro, het bedrag dat zij in 2017 aan Barcelona betaalden om Neymar naar Parijs te halen. Al deed sportief directeur Leonardo wel één toegeving: dat bedrag moet niet allemaal cash zijn. PSG is bereid nu ook voorstellen te overwegen van 100 miljoen euro, aangevuld met spelers.

FC Barcelona was volgens L’Equipe de eerste om zo’n bod te doen: 40 miljoen euro plus Coutinho en Rakitic. PSG bedankte. Intussen is Coutinho verkocht aan Bayern München voor 90 miljoen euro. Ivan Rakitic is volgens transfermarkt zo’n 40 miljoen waard. Maar daar zegde Leonardo dus neen op. Net als op het tweede Catalaanse bod: tussen 160 en 180 miljoen euro voor een huur met verplichte aankoopoptie.

Intussen deed ook Real Madrid, waar trainer Zinédine Zidane niet staat te springen voor Neymar maar zijn voorzitter Florentino Pérez wel, PSG een voorstel. 100 miljoen euro, plus Gareth Bale, James Rodríguez en Keylor Navas. Die drie zouden samen zo’n 120 miljoen euro waard zijn. Toch volstond dat niet voor Leonardo. Het zal allicht niet helpen dat de drie onmiskenbaar op overschot zijn bij Real. Bij PSG schatten ze hen duidelijk niet hoog in.

Dat PSG open staat voor ruiloperaties, biedt nu ook voor andere clubs perspectieven, zoals Juventus. De ‘Oude Dame’ zou op het punt staan om Paulo Dybala (marktwaarde 85 miljoen euro) en een fikse geldsom te bieden in ruil voor Neymar. Afwachten of dat Leonardo kan bekoren - naar verluidt stond de 25-jarige Argentijn, die nog een contract tot 2022 heeft bij Juve, wel op de radar van de Franse club.

Het is en blijft de vraag of Neymar zijn transfer zal krijgen. Hij mag dan zelf gebrand zijn op een vertrek, bij PSG lijken ze niet gehaast. “Vergeet niet dat wij geen vragende partij zijn om hem te verkopen,” zei Leonardo in L’Equipe. “De club mag hier zijn broek niet aan scheuren. Ofwel vertrekt hij aan voorwaarden die gunstig zijn voor ons ofwel houden we een speler met fenomenale kwaliteiten.” Binnen de spelersgroep zien ze Neymar liever blijven dan gaan, zeker na het verlies bij Rennes. Zij menen dat PSG offensief niet voldoende gewapend is zonder Neymar. Wordt vervolgd.

