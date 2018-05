Bale en Isco verzorgen de show met prachtgoals in laatste thuismatch van Real: 6-0 tegen Celta Vigo ODBS

12 mei 2018

Terwijl Liverpool morgen zijn laatste match in de Premier League speelt thuis tegen Brighton, stond voor Real Madrid de voorlaatste opdracht in La Liga op het programma. De laatste thuismatch van het seizoen werd een galavoorstelling in de aanloop naar de Champions League-finale van 26 mei: Celta Vigo, dat dit seizoen de middenmoot nooit ontsteeg, werd met 6-0 ingeblikt. Cristiano Ronaldo, die vorige week een kleine enkelblessure opliep en de tweede helft van de Clásico aan zich liet voorbijgaan, was er net als Sergio Ramos niet bij. Bale, terug na schorsing, en Isco, terug na blessure, maakten wel hun opwachting in de basis en dat zullen de Galiciërs geweten hebben. Het duo zorgde voor 3-0 binnen 32 minuten, waarbij vooral de tweede van de Welshman als ook de goal van Isco (zie video's hieronder) absolute beauties waren. Na de pauze mochten ook Hakimi en Kroos op het scorebord, terwijl Sergi Gomez in eigen goal werkte.

Na de zege van Atlético bij Getafe eerder op zaterdag (0-1, goal Koke) moet Real Madrid, dat eerder deze week nog bij Sevilla verloor (3-2), zich tevreden stellen met de derde plaats in La Liga. Het vierde Champions League-ticket gaat naar Valencia. De Europa League-plaatsen zijn voor Villarreal, het verrassende Real Betis en Sevilla. Die laatste twee maakten er deze namiddag opnieuw een aantrekkelijke derby van: 2-2. Ben Yedder en Kjaer maakten de openingsgoal van Bartra ongedaan, Moron sleepte nog een puntje uit de brand voor de groen-witten in het Estadio Benito Villamarin.

