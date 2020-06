Atlético weer derde in La Liga na owngoal Levante, Carrasco een uur op het veld Redactie

23 juni 2020

21u22 0 Levante UD LEV LEV 0 einde 1 ATM ATM Atlético Madrid Primera Division Drie punten erbij voor Yannick Carrasco en Atlético Madrid. De Rode Duivel won met de Madrilenen op het veld van Levante met het kleinste verschil. Simeone en de zijnen zijn weer derde in La Liga.

Een owngoal van de thuisploeg, meer had Atlético niet nodig om het varkentje te wassen tegen Levante. Diego Costa mocht na een aflegger proberen om de voorsprong in doel te duwen, ware het niet dat Gonzalez er een teen wou voorsteken. De Levante-speler verschalkte zo zijn eigen doelman: 0-1.

Atlético had na een kwartier de voorsprong beet en dat was meer dan verdiend op basis van de eerste helft. Zo liet Carrasco - die één uur speelde - zich onder meer opmerken met een schicht naar doel. Diego Costa kopte op slag van rust net naast. Na de pauze gingen de Madrilenen achteroverleunen. Levante was niet bij machte de scorebordjes gelijk te hangen.

Met 10 op 12 is Atlético de herstart van La Liga goed doorgekomen. Het moest ook wel, want de Rojiblancos kenden tot dusver niet hun allerbeste seizoen. De ploeg van coach Diego Simeone mikt vol op de eindfase van de Champions League in augustus. Ondertussen zijn de Madrilenen ook in de competitie wel al twaalf duels ongeslagen.

