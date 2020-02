Atlético en invaller Carrasco verdelen in Spaanse topper buit met Valencia Redactie

14 februari 2020

23u06 0 Valencia CF VAL VAL 2 einde 2 ATM ATM Atlético Madrid

Atlético Madrid leed op de 24ste speeldag in de Spaanse La Liga opnieuw puntenverlies. De topper op bezoek bij Valencia eindigde op een 2-2-gelijkspel. Llorente (15.) en Thomas (43.) zetten de Madrilenen telkens op voorsprong, maar Gabriel (40.) en Kondogbia (59.) brachten Valencia langszij. Yannick Carrasco probeerde Atletico in een invalbeurt van 15 minuten tevergeefs nog de drie punten te bezorgen. In de stand moeten Carrasco en co. vrede nemen met de vierde plek, op 12 punten van stadsrivaal en leider Real Madrid. Valencia bezet de zesde plaats.