Atlético en Barcelona houden elkaar in bedwang, Carrasco doet duit in het zakje

22u38 0 AFP Primera Division De klepper van de achtste speeldag in La Liga is op een draw uitgedraaid. Saul Niguez knalde Atlético in eigen huis met een knappe plaatsbal op voorsprong na een assist van Yannick Carrasco. Acht minuten voor tijd bracht Luis Suarez de bordjes evenwel opnieuw in evenwicht met een rake kopbal. 1-1. Atlético was er dicht bij, maar wacht nu wel al 15 competitiewedstrijden op een overwinning tegen Messi en co.

Antoine Griezmann kwam het dichtst bij het openingsdoelpunt, maar het was zijn ploegmaat Saul Niguez die het stadion na 21 minuten in lichterlaaie zette. Saul kreeg de bal van Yannick Carrasco aan de rand van het strafschopgebied en trapte de bal onhoudbaar in het hoekje.

In de tweede helft werd de druk van Barcelona steeds groter en kwam vooral Lionel Messi twee keer zeer dicht bij de gelijkmaker. Een van zijn pogingen spatte echter uiteen op de kruising. Sergi Roberto was ondertussen ingevallen bij Barcelona en hij lepelde acht minuten voor tijd de gelijkmaker perfect op het hoofd van Luis Suarez. Carrasco werd in de 73ste minuut naar de kant gehaald.

Voor Barcelona betekent het gelijkspel het eerste puntenverlies in de competitie. Met 22 punten staat het wel nog steeds aan de leiding met vijf punten voorsprong op eerste achtervolger Real Madrid, dat met 1-2 ging winnen op bezoek bij Getafe. Atletico Madrid volgt op de derde plaats met zestien punten.

Gespannen sfeer

De Supporters van Atletico Madrid hadden voor aanvang van de topper tegen FC Barcelona Spaanse vlaggen bovengehaald en het bekende deuntje 'Viva España' gescandeerd. Sinds het omstreden referendum van begin oktober over Catalaanse onafhankelijkheid is de politieke spanning te snijden tussen Madrid en Barcelona. Dat hierbij enkele Barça-spelers vandaag een shirt droegen in de Catalaanse kleuren, gooide uiteraard extra olie op het vuur.



Vooral verdediger Gerard Piqué was het mikpunt van gefluit. De Spaanse international steekt zijn Catalaanse gevoel niet onder stoelen of banken en deelde de afgelopen weken veelvuldig zijn mening over de kwestie.



Voor FC Barcelona ligt de kwestie gevoelig. Langs de ene kant draagt de club het Catalaanse nationalisme uit, maar langs de andere kant wil het team zichzelf ook niet buitenspel zetten in de sportief hoog aangeschreven en erg lucratieve (Spaanse) Primera Division. Om duidelijk te maken dat sport en politiek gescheiden werelden zijn, verschenen de voorzitters van Atletico en Barcelona zaterdag voor de wedstrijd samen voor de camera. De protagonisten op het veld hadden evenwel geen boodschap aan de spanning, de match verliep al bij al fair.

