Ansu Fati en Messi loodsen Barcelona zonder veel glans voorbij Leganés en zetten zo Real weer onder druk MXG

16 juni 2020

23u56 8 Barcelona BAR BAR 2 einde 0 LEG LEG CD Leganés La Liga Opdracht volbracht, zonder meer. Barcelona heeft thuis zonder problemen de maat genomen van kneusje Leganés. Barça houdt zo de druk hoog op eerste achtervolger Real Madrid. Het vergroot z'n voorsprong weer tot vijf punten.

Slaapwandelvoetbal tot minuut elf. Toen schrite Leganés-spits Guerrero een leeg Camp Nou op. In drie minuten tijd miste hij twee grote kansen, en daarmee was het verhaal van Leganés voor deze wedstrijd geschreven. Barcelona creëerde weinig tot niets, maar was wel efficiënt. Vlak voor rust schoot Ansu Fati, nog altijd maar 17, vanop de rand van de zestien de 1-0 in doel.

Na de pauze weinig beterschap. Iets voorbij het uur leek Griezmann nog eens te gaan scoren, maar zijn doelpunt werd door de VAR afgekeurd voor voorafgaand buitenspel. Twee minuten later besloot Messi dan maar dat het welletjes geweest was. Hij hield zijn zondagswandeling al op dinsdagavond en werd uiteindelijk foutief gestuit in de zestien. Hij zette de strafschop zelf om en maakte zo het 699ste doelpunt uit z'n carrière voor club en land.

Donderdag krijgt Real de kans om thuis tegen Valencia weer tot op twee punten van Barcelona te komen.



